Аккаунты певцов-путинистов в Spotify взломали. Там разместили призывы остановить войну в Украине

Григория Лепса и Олега Газманова взломали в Spotify (фото: коллаж Styler)

Проукраинские хакеры взломали аккаунты российских певцов Олега Газманова и Григория Лепса на платформе Spotify, который ушел из РФ в апреле 2022 года. Они заменили фотографии путинистов на изображение рэпера Clonnex со Львова и разместили на их страницах антивоенное заявление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Лепса и Газманова взломали в Spotify На замененных фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Примечательно, что композиции русских исполнителей остались доступны. Аккаунты Лепса и Газманова в Spotify (фото: скриншот Spotify) Хакеры также разместили ссылку на Telegram-канал. Его авторы в частности обещают всем артистам, поддерживающим путинский режим, "ставить на аву" певца Clonnex. К слову, Олег Газманов и Григорий Лепс поддержали введение российских войск в Украину, а также выступали на концерте в Лужниках к годовщине полномасштабного вторжения и в оккупированном Донецке. Григорий Лепс и Олег Газманов (фото: российские СМИ)