Продюсер Кузин: Я был уверен, что "Волчицы" Винника никогда не будут иметь успеха

Так, по словам музыкального продюсера "Фабрики звезд-4", ему трудно сказать, вернется ли Винник на родину.

Кузин говорит, что в свое время дружил с его бывшим продюсером Александром Горбенком.

"Пребывание Олега в эфире многих радиостанций нашего холдинга больше было связано с Сашей Горбенко, его бывшим продюсером. Насколько я знаю, они прекратили сотрудничество из-за праздничного образа жизни Винника", - рассказал Сергей.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

Также шоумен добавил, что когда-то был уверен, что творчество Олега не будет иметь успеха.

"Я когда-то проиграл большой спор, потому что я был уверен, что все эти львицы, царицы, волчицы никогда не будут иметь успеха. Я этот спор с треском проиграл. До сих пор я не могу понять, почему", - сказал Кузин.