Ці продукти протипоказані людям після 40 років: відмовтеся від них назавжди

Медики назвали п'ять продуктів, від яких потрібно відмовитися всім людям старше 40 років. Ці продукти суттєво уповільнюють всі обмінні процеси, які відбуваються в організмі людини. Для того, щоб зберегти фізичну форму, їх потрібно повністю виключити з раціону.

Біла мука та випічка

Білу муку зазвичай обробляють і в процесі вона позбавляється цінних поживних речовин. В її складі залишається тільки крохмаль і глютен. У кишківнику дорослої людини від вживання великої кількості борошняних виробів утворюється слиз, який є сприятливим середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів.

Цукор і продукти з високим вмістом цукру

В солодких продуктах відсутні вітаміни та поживні речовини, а ось порожніх калорій - багато. Норма споживання цукру на добу не повинна перевищувати 30 грамів, але більшість людей її не дотримується. Цукор в результаті не засвоюється організмом і відкладається у вигляді жиру.

Смажені продукти

Під час смаження відбувається виділення канцерогенних речовин і це призводить до утворення трансжирів. Вживання таких продуктів регулярно викликає хвороби серця, судин, ожиріння і навіть онкологічні захворювання. Медики рекомендують запікати страви в духовці, тушкувати їх або відварювати.

Напівфабрикати

Для напівфабрикатів часто використовують не дуже якісну сировину і маскують її підсилювачами смаку, ароматизаторами та іншими допоміжними засобами. Лікарі рекомендують не використовувати такі продукти в їжу, а намагатися готувати самостійно з натуральних продуктів.

Магазинні кетчупи та майонези

До складу цих продуктів входить велика кількість штучних добавок, які підсилюють смак. Це емульгатори, загусники, ароматизатори, антиокислювачі та консерванти. Всі вони згубно впливають на організм людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розвінчали популярні міфи про заморожені та свіжі фрукти та овочі.