Ці продукти допоможуть, коли болить голова і "крутить" ноги на погоду

Різкі перепади погоди часто негативно позначаються на самопочутті людини, оскільки організм не може швидко і легко перебудуватися під різні температурні та погодні режими. Як показує статистика, значна кількість випадків смертності від серцево-судинних захворювань припадає саме на періоди частих і різких змін погоди.

Найчастіше проблеми виникають у людей з хронічними захворюваннями, через те, що різкі перепади погіршують перебіг хвороб або викликають небажані зміни в самопочутті. Різкі перепади температур, атмосферного тиску, вологості повітря, посилення вітру, магнітні бурі – все це веде до виникнення патологічних станів, пише медичний портал "СантаЛен".

Як допомогти організму в такі дні

Якщо різкі перепади погоди та атмосферного тиску діють на організм за гіпотонічним типом (артеріальний тиск падає, паморочиться голова, занепад сил, сонливість, апатія, зниження концентрації та уваги), то потрібно забезпечити приплив свіжого повітря і висипатися.

Якщо організм реагує по гіпертонічному типу (артеріальний тиск підвищується, серцебиття, головний біль), то виключити з раціону страви з великим вмістом солі. Вони затримують рідину в організмі та збільшують об'єм циркулюючої крові.

В такі дні потрібно обмежити фізичні навантаження, а також уникати емоційних напружень.

Які продукти можуть допомогти гіпотонікам

Підвищити артеріальний тиск допоможе порція чорної кави, солодкого чорного чаю з 1 ст. ложку коньяку або келих червоного вина.

Також допоможуть підбадьоритися чаї з м'ятою і медом, настоянка женьшеню, лимоннику, елеутерококу. Якщо мучать мігрені через сильний вітер, то потрібно випити знеболювальне, укутати ноги та полежати. Рідини варто вживати трохи, бо вона підвищує тиск і посилює біль.

Які продукти можуть допомогти гіпертонікам

У дні негоди слід відмовитися від напоїв з кофеїном: кави, міцного чаю, енерготоніків. Замість них варто випити трав'яний чай, відвар шипшини, компоти.

У раціон варто включити печені яблука, родзинки, курагу, а також банани.

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