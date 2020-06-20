ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Різка зміна погоди: медики розповіли, як поліпшити стан здоров'я в такі періоди

STYLERЖиття    20.06.2020 - 18:18
Різка зміна погоди: медики розповіли, як поліпшити стан здоров'я в такі періоди
Як пережити різку зміну погоди (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, чому люди реагують на зміну погоди і розповіли, як цього уникнути

Погода в Україні змінюється настільки часто, що за один тиждень можна відчути, як мінімум три сезони та три різних температурних режими. Це сильно позначається на самопочутті людини та може викликати головні болі, слабкість, болі в суглобах, відчуття розбитості та втоми.

Фахівці розповіли, як поліпшити стан свого здоров'я та мінімізувати вплив перепадів погоди на організм. Лікар-невролог Тетяна Майкова дала практичні поради українцям у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Вона пояснила, що, коли змінюється погода, організм реагує автоматично, через те, що температурні рецептори та рецептори тиску в організмі людини починають адаптуватися до вологості та інших змін клімату.

"Така погода забирає сили з організму, тому що він повинен адаптуватися. Коли сили у нас закінчуються, тобто ми втомилися, то починаємо почувати це у вигляді болю, зміни настрою, підвищення або пониження тиску", – розповіла лікар-невролог і додала, що організму можна допомагати перебудуватися на нову погоду.

Майкова порадила лягати спати за годину до півночі, щоб сон мав не тільки кількість годин, але і якість. Також вона порекомендувала українцям більше рухатися, але фізичне навантаження повинна бути помірним.

"Не обов'язково виснажувати себе в тренажерних залах, варто влаштовувати годинні прогулянки на свіжому повітрі або легкі пробіжки в парку. Плавати або робити легку гімнастику. І не забувати про правильне харчування – а це баланс овочів, м'яса, риби, яєць і кисломолочних продуктів. Тоді у нашого організму будуть сили не тільки на боротьбу з так званої метеозалежністю, але і з іншими недугами", - додала фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог розповіла, як позбутися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що лікарі порадили, що їсти та пити, щоб залишатися здоровими та відчувати себе добре під час спеки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся