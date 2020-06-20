Різка зміна погоди: медики розповіли, як поліпшити стан здоров'я в такі періоди

Як пережити різку зміну погоди (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, чому люди реагують на зміну погоди і розповіли, як цього уникнути

Погода в Україні змінюється настільки часто, що за один тиждень можна відчути, як мінімум три сезони та три різних температурних режими. Це сильно позначається на самопочутті людини та може викликати головні болі, слабкість, болі в суглобах, відчуття розбитості та втоми.

Фахівці розповіли, як поліпшити стан свого здоров'я та мінімізувати вплив перепадів погоди на організм. Лікар-невролог Тетяна Майкова дала практичні поради українцям у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Вона пояснила, що, коли змінюється погода, організм реагує автоматично, через те, що температурні рецептори та рецептори тиску в організмі людини починають адаптуватися до вологості та інших змін клімату.

"Така погода забирає сили з організму, тому що він повинен адаптуватися. Коли сили у нас закінчуються, тобто ми втомилися, то починаємо почувати це у вигляді болю, зміни настрою, підвищення або пониження тиску", – розповіла лікар-невролог і додала, що організму можна допомагати перебудуватися на нову погоду.

Майкова порадила лягати спати за годину до півночі, щоб сон мав не тільки кількість годин, але і якість. Також вона порекомендувала українцям більше рухатися, але фізичне навантаження повинна бути помірним.

"Не обов'язково виснажувати себе в тренажерних залах, варто влаштовувати годинні прогулянки на свіжому повітрі або легкі пробіжки в парку. Плавати або робити легку гімнастику. І не забувати про правильне харчування – а це баланс овочів, м'яса, риби, яєць і кисломолочних продуктів. Тоді у нашого організму будуть сили не тільки на боротьбу з так званої метеозалежністю, але і з іншими недугами", - додала фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог розповіла, як позбутися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що лікарі порадили, що їсти та пити, щоб залишатися здоровими та відчувати себе добре під час спеки.

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Автор: Анна Шиканова