Ніколи не кладіть це в кошик: найшкідливіші продукти з супермаркетів

Найнебезпечніші продукти з супермаркету (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали продукти із супермаркетів, які приносять шкоду організму

Щодня людина купує і вживає продукти, які шкодять її здоров'ю. Часто буває так, що в деяких продуктах ми не бачимо загрози й регулярно їх вживаємо.

Крім фаст-фуду і газованих напоїв, в кошику будь-якої людини іноді трапляються продукти, які є найлютішими ворогами організму. Що ніколи не варто купувати в супермаркеті, пише видання Vesti.

Попкорн з різними смаками

Готовий попкорн, куплений не в кінотеатрі, може здатися безпечною їжею. Але в такому продукті багато солі та жиру, а також барвників і штучних ароматизаторів. Магазинний варіант – це знущання зі шлунка і печінки.

Бульйонні кубики

Такі кубики істотно поліпшують смак першої страви, але використовувати їх не варто. В них міститься цукор, сіль, трансжири, глутамат натрію. Якщо без спецій ніяк – замініть сушеними травами, смак страви стане краще, а організму – користь.

Крупа з добавками

На полицях супермаркету зараз з'явилися рис і булгур зі спеціями та сушеними овочами. Не варто класти таку крупу у кошик, оскільки там багато солі та смакових підсилювачів.

Соуси та заправки для салатів

В магазинних соусах всього 20% натурального продукту, решта 80% - натрій, цукор, насичені жири. Виробник вважає, що споживач кладе 1-2 столові ложки такого продукту на порцію, але зазвичай в салати йде набагато більше. А це зайві калорії.

Консервовані фрукти

Такі фрукти плавають в банці в сиропі з цукром, що знищує всю користь від цього продукту. Навіть якщо на етикетці написано, що мало цукру або його немає, значить у складі є інші підсолоджувачі, які вбивають мікрофлору кишківника. Якщо немає можливості з'їсти свіжий або заморожений фрукт, вибирайте банку, де вказано, що фрукт у власному соку.

Злакові батончики

Це спеціальна пастка для любителів ЗСЖ і тих, хто на дієті. У такому снеку величезна кількість цукру і після нього бажання перекусити тільки збільшується. Навіть якщо там є злаки, такий батончик все одно не принесе ніякої користі організму.

Солодкі йогурти

Користь від пробіотиків – уявна. У такому йогурті є цукор і часто його багато. Наявність горіхів, шматочків шоколаду або граноли не робить такий йогурт корисніше, через те, що такий напій не поступається за кількістю цукру пончику з наповнювачем.

М'ясні нарізки

У таких м'ясних продуктах багато добавок, у тому числі барвників, нітратів і натрію. Часте вживання таких продуктів призведе до проблем ШКТ, підвищеного тиску і навіть раку шлунка.

Сухофрукти

Найчастіше виробники додають в сухофрукти багато цукру. Якщо ви купуєте на вагу, то не дивуйтеся, що ваша дієта не працює. У фасованих сухофруктах звертайте увагу на етикетку – там не повинні бути підсолоджувачі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи назвали найнебезпечніший суп для організму людини.

А також ми розповідали про те, якими продуктами не варто закушувати алкоголь.

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Автор: Анна Шиканова