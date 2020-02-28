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Ці продукти нормалізують тиск: опублікований список

STYLERЖиття    28.02.2020 - 07:40
Ці продукти нормалізують тиск: опублікований список
Корисні продукти (фото: pixabay)

Названо список продуктів, які допоможуть нормалізувати тиск

Люди-гіпертоніки часто спантеличені питанням, що ж з'їсти, щоб артеріальний тиск прийшjd в норму. Вчені назвали список продуктів, які допоможуть нормалізувати стан здоров'я. Включайте їх у раціон і будьте здорові.

Вживайте виноград, він знижує холестерин в крові і покращує її склад. Виноград також надає зміцнюючу дію на всю серцево-судинну систему.

Йогурти та інші кисломолочні продукти містять досить багато кальцію і інших корисних речовин. Вони чудово позначаються не тільки на кров'яному тиску, але і на здоров'ї в цілому. Дивіться на склад, корисні тільки натуральні.

Часник є обов'язковим у раціоні людей з проблемами серцево-судинної системи. Він знижує рівень холестерину в крові і в цілому покращує кровообіг. До речі, часник сприяє зниженню тиску, що діє на серце.

До складу бананів входять калій і магній, які дозволяють насичувати клітини мозку киснем і нормалізують водно-сольовий баланс. Банани призводять тиск в норму.

Соняшникове насіння позитивно впливає на кров'яний тиск. В ньому містяться вітамін E, білок, фолієва кислота і клітковина, які і роблять позитивний вплив на тиск. До речі, у великій кількості можна їсти тільки непідсмажене насіння.

Як ми раніше повідомляли, в Україні цукор серйозно зросте в ціні. Передбачається, що його ціна зросте на 10%. Експерт вважає, що ціни на цей продукт поповзуть вгору вже навесні.

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