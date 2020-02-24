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В Україні подорожчає популярний продукт

STYLERЖиття    24.02.2020 - 11:08
В Україні подорожчає популярний продукт
В Україні подорожчає цукор (фото: freepic)

В Україні сильно підніметься ціна на цукор

В Україні цукор серйозно зросте в ціні. Передбачається, що його ціна зросте на 10%. Експерт вважає, що ціни на цей продукт поповзуть вгору вже навесні. Причиною подорожчання є маленький урожай цукрових секлы, так як 30% посівної площі під цю культуру скоротили в 2019 році.

"Ціна на цукор в Україні прогнозовано зросте, адже разом із зростанням попиту навесні почнеться його подорожчання. Однак, простежуючи тенденції за індексом споживчих цін за 2019 рік, це не є сигналом хронічного дефіциту як явища", – повідомив генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов, передає AgroPortal.

В 2018 р. спостерігалося перевиробництво цукру, що дозволило знизити ціни, тому підвищення цін можливе на більшому рівні, ніж у 2019 р., але не більше ніж на 2-3%, додав експерт.

Соколов звернув увагу, що з початку року вже спостерігається зростання ціни на цукор. Однак, на загальному тлі індексу споживчих цін, вартість цукру залишається відносно прийнятною.

Як ми раніше писали, в Україну завезли апельсини, який всередині кишать черв'яками. Жителі столиці все частіше почали скаржитися на неякісні фрукти, які їм доводиться купувати в супермаркетах.

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