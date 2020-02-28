Эти продукты нормализуют давление: опубликован список

Полезные продукты (фото: pixabay)

Назван список продуктов, которые помогут нормализовать давление

Люди-гипертоники часто озадачены вопросом, что же съесть, чтобы артериальное давление пришло в норму. Ученые назвали список продуктов, которые помогут нормализовать состояние здоровья. Включайте их в рацион и будьте здоровы.

Употребляйте виноград, он снижает холестерин в крови и улучшает ее состав. Виноград также оказывает укрепляющее действие на всю сердечно-сосудистую систему.



Йогурты и другие кисломолочные продукты содержат достаточно много кальция и других полезных веществ. Они прекрасно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Смотрите на состав, полезны только натуральные.



Чеснок обязателен в рационе людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. Кстати, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.



В состав бананов входят калий и магний, которые позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Бананы приводят давление в норму.



Подсолнечные семечки положительно влияют на кровяное давление. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Кстати, в большом количестве можно есть только нежареные семечки.

Как мы ранее сообщали, в Украине сахар серьезно вырастет в цене. Предполагается, что его цена вырастет на 10%. Эксперт считает, что цены на этот продукт поползут вверх уже весной.