ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эти продукты нормализуют давление: опубликован список

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 07:40
Эти продукты нормализуют давление: опубликован список
Полезные продукты (фото: pixabay)

Назван список продуктов, которые помогут нормализовать давление

Люди-гипертоники часто озадачены вопросом, что же съесть, чтобы артериальное давление пришло в норму. Ученые назвали список продуктов, которые помогут нормализовать состояние здоровья. Включайте их в рацион и будьте здоровы.

Употребляйте виноград, он снижает холестерин в крови и улучшает ее состав. Виноград также оказывает укрепляющее действие на всю сердечно-сосудистую систему.

Йогурты и другие кисломолочные продукты содержат достаточно много кальция и других полезных веществ. Они прекрасно сказываются не только на кровяном давлении, но и на здоровье в целом. Смотрите на состав, полезны только натуральные.

Чеснок обязателен в рационе людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень холестерина в крови и в целом улучшает кровообращение. Кстати, чеснок способствует снижению давления, действующего на сердце.

В состав бананов входят калий и магний, которые позволяют насыщать клетки мозга кислородом и нормализуют водно-солевой баланс. Бананы приводят давление в норму.

Подсолнечные семечки положительно влияют на кровяное давление. В них содержатся витамин E, белок, фолиевая кислота и клетчатка, которые и оказывают положительное влияние на давление. Кстати, в большом количестве можно есть только нежареные семечки.

Как мы ранее сообщали, в Украине сахар серьезно вырастет в цене. Предполагается, что его цена вырастет на 10%. Эксперт считает, что цены на этот продукт поползут вверх уже весной.

Не ешьте это на ужин: названы продукты, которые превращают сон в кошмар Продукт из "борщевого набора" резко подорожал
Новости Украины продукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь