Продукты, в которых почти никогда не истекает срок годности: что можно хранить вечно

Некоторые продукты не имеют срока годности. Они могут сохраняться вечно или очень много лет - в благоприятных условиях. Даже если эти продукты были в ваших шкафчиках несколько лет, вашему здоровью ничего не угрожает.
Какие продукты могут храниться вечно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.
Те, кто употребляет растворимый кофе нечасто, должны знать, что его можно хранить очень долго. Секрет в том, чтобы разделить кофе на небольшие порции, сложить в морозилку и при необходимости размораживать.
Чтобы хранить соль очень долго, ее нужно смешать с рисом. Соль гигроскопична, поэтому она должна быть в сухом и прохладном месте.
Спирт является дистиллятом, а следовательно, не позволяет бактериям размножаться. Ликеры и спиртные напитки можно хранить в закрытых, свежих и темных местах.
Такой уксус не имеет срока годности, а еще со временем он не меняет свой вкус. Как и все остальные продукты длительного хранения, его следует держать в сухом и прохладном месте.
Это продукт, у которого срок годности никогда не истекает, поскольку в нем не могут размножаться бактерии. Именно поэтому его используют в качестве консерванта для джемов и варенья.
Кукурузный и картофельный крахмал следует хранить плотно закрытыми в сухом и прохладном месте. Срока годности у него нет. Минус - он имеет тенденцию впитывать влагу и запахи лежащих рядом продуктов.
С течением времени мед может изменить цвет или кристаллизацию, но это не значит, что его нельзя употреблять. Чтобы мед стал более редким, просто поставьте открытую банку на водяную баню. Это правило действует только в том случае, если вы хранили мед закрытыми в прохладном месте.
Его можно держать в морозильной камере, чтобы он хранился подольше. Если вы используете его нечасто, можно разделить на небольшие порции и сложить в морозилку.
Они принадлежат к продуктам, которые хранятся очень долго. Они могут быть сухими или консервированными. Главное - хранить их в сухом и прохладном месте.
Эти продукты могут храниться годами, если их поставить в сухое и прохладное место, защищенное от насекомых и пыли. Крупы должны быть закрыты герметично.
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