"Продолжит семейную традицию": Притула высказался об обучении сына после школы

Сергей Притула прокомментировал дальнейшее обучение своего сына Дмитрия после окончания школы. Так, волонтер даже ответил, не против ли он, чтобы его ребенок учился за рубежом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Сергею Лиховиде для YouTube-проекта "Розмова" пишет об этом детальнее.
Сергей отмечает, что его потомок пошел по его стопам и рассматривает для себя не одно направление.
"У него такая же история, как и у его отца. Мои желания, кем я стану, когда вырасту, менялись. От военного... В какой-то момент я хотел быть диаконом в церкви, потом я хотел быть курьером, потом я хотел быть... И то же самое в малого. Он очень увлекается авиацией, и у него с этим были мысли связаны, но сейчас он неплохо пишет какие-то программы", - делится подробностями Сергей.
"Я очень далек от IT, но это нормально для человека, который впервые компьютер увидел в сентябре 1997. Я не буду склонять сына или дочерей к выбору той или иной профессии, потому что я очень принципиально уверен в том, что ребенок должен выбирать сам. Если он не может сделать это самостоятельно - хорошо, давайте советоваться все вместе, включая преподавателей", - также рассказывает он.
Знаменитость подчеркивает, насколько важно, чтобы человек был на своем месте, ведь тогда он может быть счастливым. Кроме того, отец троих детей рассказал о семейной традиции и выразил надежду, что Дмитрий сможет ее реализовать тоже.
"Я видел слишком много несчастливых людей. Главной причиной их несчастья было то, что они занимались делом, которое не любят. Поэтому я сказал: "Дмитрий, смотри, крути головой вправо-влево, гугли и готовимся для того, чтобы иметь хороший результат", - говорит Сергей.
"Я очень надеюсь, что сын в этом контексте продолжит семейную традицию и все-таки поступит на государственное. У Дмитрия очень хороший английский. В школе он очень сильно прокачал скиллы, постоянно ему нанимали репетиторов дополнительно. Он смотрит широко открытыми глазами на мир", - добавляет он.
Что касается вопроса о том, не против ли Притула, чтобы его ребенок учился за границей, то он дал четкий ответ и объяснил, почему считает именно так.
"У меня есть история, которую мы проговариваем с сыном. Я говорю ему, что мне безразлично, где ты будешь получать образование. Мне важно, чтобы реализация полученных знаний происходила в Украине. Слишком много людей мы потеряли и слишком много людей уехали для того, чтобы я мирился с тем, что ребенок захочет где-то жить за границей. Если поставит перед фактом, то я буду вынужден это принять", - говорит волонтер.
Напоследок бывший шоумен и ведущий подчеркнул, что родителям важно говорить с детьми и уделять им достаточно внимания. Он также сказал, что, по его мнению, "послевоенная Украина даст украинцам огромные возможности", но для этого нужно вкладываться в обучение и понимать свои цели.
Напомним, сын Дмитрий родился в первом браке Притулы с женщиной по имени Юлия. После развода он женился во второй раз, и в этом браке с Екатериной Сопельник у звезды родилось двое дочерей - Соломия (2017) и Стефания (2021).