"Продовжить сімейну традицію": Притула висловився про навчання сина після школи

Що каже Притула про навчання сина

Сергій зауважує, що його нащадок пішов його стопами та розглядає для себе не один напрямок.

"В нього така сама історія, як і в його батька. Мої бажання, ким я стану, коли виросту, змінювалися. Від військового... В якийсь момент я хотів бути дияконом у церкві, потім я хотів бути кур'єром, потім я хотів бути... І те саме в малого. Він страшенно захоплюється авіацією, і в нього з цим були думки пов'язані, але зараз він непогано пише якісь програми", - ділиться подробицями Сергій.

"Я дуже далекий від IT, але це нормально для людини, яка вперше комп'ютер побачила у вересні 1997. Я не буду схиляти сина чи доньок до вибору того чи іншого фаху, тому що я дуже принципово впевнений у тому, що дитина має обирати. Якщо вона не може зробити це самостійно - добре, давайте радитися всі разом, включно з викладачами" , - також розповідає він.

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Знаменитість підкреслює, наскільки важливо, аби людина була на своєму місці, адже тоді вона може бути щасливою. Окрім того, батько трьох дітей розповів про сімейну традицію і висловив сподівання, що Дмитро зможе її дотриматися.

"Я бачив занадто багато нещасливих людей. Головною причиною їхнього нещастя було те, що вони займалися справою, яку не люблять. Тому я сказав: "Дмитро, дивись, крути головою вправо-вліво, гугли і готуємося для того, щоб мати хороший результат", - каже Сергій.

"Я дуже сподіваюся, що син у цьому контексті продовжить сімейну традицію і все-таки вступить на державне. В Дмитра дуже хороша англійська. У школі він дуже сильно прокачав скіли, постійно йому наймали репетиторів додатково. Він дивиться широко розплющеними очима на світ", - додає він.

Сергій Притула з сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Що стосується питання про те, чи не проти Притула, аби його дитина навчалася за кордоном, то він дав чітку відповідь і пояснив, чому вважає саме так.

"В мене є історія, яку ми проговорюємо з сином. Я кажу йому, що мені байдуже, де ти будеш здобувати освіту. Мені важливо, щоб реалізація здобутих знань відбувалася в Україні. Занадто багато людей ми втратили і занадто багато людей виїхали для того, щоб я мирився з тим, що дитина захоче десь жити за кордоном. Якщо поставити перед фактом, то я буду змушений це прийняти", - говорить волонтер.

Сергій Притула з сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Наостанок колишній шоумен та ведучий підкреслив, що батькам важливо говорити з дітьми та приділяти їм достатньо уваги. Він також сказав, що, на його думку, "післявоєнна Україна дасть українцям величезні можливості", але для цього потрібно вкладатися у навчання та розуміти свої цілі.

Нагадаємо, син Дмитро народився у першому шлюбі Притули з жінкою на ім'я Юлія. Після розлучення він одружився вдруге, і у цьому шлюбі з Катериною Сопельник у зірки народилося двоє доньок - Соломія (2017) та Стефанія (2021).