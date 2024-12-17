Педан рассказал об общении с Притулой и ответил, считает ли его своим другом

И теперь Педан честно ответил, поддерживает ли общение с коллегой, а также может ли назвать его своим другом. Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий Александра для "Люкс ФМ".

Что Александр Педан говорит про Сергея Притулу

В частности, ведущий отмечает, что им не удается часто видеться, однако они время от времени таки поддерживают общение. Более того, звезды живут неподалеку друг от друга и могут случайно встретиться в магазине. В противном случае - это не так, поскольку у обеих плотные рабочие графики.

"Притула суперзанят, у него очень много своей работы, и у меня так же. Мы всегда уважали время друг друга. Наша дружба на таком этапе, что мы можем встретиться завтра, не виделись год, а такое впечатление, что виделись вчера. Живем недалеко друг от друга - увиделись в магазине, реально за хлебом", - объясняет Педан.

скриншоты из интервью скриншоты из интервью

Что касается вопроса ведущей о том, считает ли Александр Сергея своим другом, то первый отметил, что их отношения сейчас более товарищеские.

"Мы товарищи. Дружба - это работа на самом деле. Я считаю, что дружба - это когда вы действительно очень часто видитесь, вы там крестите детей, как у нас в Украине принято, и так далее. Мы с Притулой после "Подъема" перешли, наверное, больше в стадию товарищей. Мы разные люди: я люблю экстрим, а Притула любит спокойный спорт. Больше все же товарищеские отношения у нас", - поделился шоумен.

Напомним, Александр Педан вместе с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут были телеведущими утреннего шоу "Подъем". Именно их тройку называют самой успешной за все время существования проекта, который выходил на "Новом канале".

Александр Педан, Сергей Притула и Ольга Фреймут были ведущими утреннего шоу "Подъем" (фото: instagram.com/pedanos)

Вместе с Притулой Александр был судьей шоу "Пой, если сможешь", а также ведущим, снова с Притулой, экстремального шоу "Я - герой". Кроме того, Педан участвовал в проекте "Кто сверху?", которое в свое время также вел Сергей.

А еще - летом 2012 года, вместе с Притулой и Фреймут Александр вел шоу "КабриоЛето". Однако и это еще не полный перечень. В марте следующего года на "Новом канале" вышел развлекательный вечерний проект "ПеданПритула Шоу", где Педан был ведущим и креативным продюсером вместе со своим коллегой.

Сергей Притула и Александр Педан вместе вели немало развлекательных проектов (фото: instagram.com/pedanos)

На данный момент Александр продолжает свою деятельность ведущего, в то время как Притула целиком сосредоточился на волонтерской работе.