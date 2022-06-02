У Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах
Фото: у Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 2 червня, в Києві офіційно продовжили час продажу алкоголю в магазинах. Тепер алкогольні напої можна придбати з 11:00 до 19:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
При цьому продаж алкоголю в ресторанах, барах та інших закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.
Нагадаємо, з 25 травня жителям Миколаївської області дозволили купувати алкогольні напої по буднях.
Крім того, у Чернігівській області заборонили продаж алкоголю.