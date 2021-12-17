Близька людина пристрастилася до алкоголю: ці 5 способів допоможуть вам її витягнути

Причин для пристрасті до алкоголю може бути багато. Постійні стреси, незадоволення особистим життям або роботою, сильна психологічна і фізична втома. Помітити перші ознаки цієї згубної звички непросто.

Як визначити проблеми з алкоголем у близької людини і які способи допоможуть вам витягнути його з біди, розповіли у виданні Lifehacker.

Залежна від алкоголю людина може поводитися, як зазвичай, і в її поведінці нічого не буде вказувати на проблеми. Є певні ознаки, які можна помітити.

Коли потрібно бити тривогу

Людина бреше про кількість випитого

Вживає більше, ніж планувала і не може зупиниться

Забуває, що вона говорила або робила у стані сп'яніння

Відкладає важливі справи та обов'язки, щоб випити

Використовує алкоголь для боротьби зі стресами та проблемами

Продовжує вживати алкоголь після настання проблем через нього на роботі або в сім'ї

Первинна залежність може швидко перейти в алкоголізм, і симптоми стануть більш страшні.

Можуть з'явитися галюцинації, марення, психоз, патологічне сп'яніння (людина п'яніє від невеликої дози спиртного), помутніння свідомості та підвищена агресивність.

Ще одна чітка ознака - людина зазвичай пригнічений і в поганому настрої до тих пір, поки не вип'є алкоголь.

Як можна допомогти людині з алкозалежністю

Спробуйте поговорити та обговорити проблему

Ваш близька людина може не помічати, що у неї почалися проблеми зі спиртним. Або їй соромно це з кимось обговорювати. Вона може уникати таких розмов.

Вам доведеться створити комфортні умови та запевнити її, що вона може довіряти. Всі обговорення починайте тільки тоді, коли людина твереза. Не кричіть, не сваріться, не називайте його алкоголіком.

Вона може відчувати провину або ненависть до себе, а ваші слова будуть посилювати ситуацію і вас віддаляти. Говоріть спокійно, попросіть відкрито розповісти про причини та переживання.

Людина може прийняти розмову в багнети, заперечувати проблеми та кричати на вас. Будьте готові до цього і не беріть близько до серця. Не відповідайте на провокації, якщо бесіда стала агресивною – відкладіть її.

Допоможіть знайти нове захоплення

Алкоголь стає важливим елементом у людини із залежністю. Часом допомагає більша наповненість і насиченість дня, щоб відвернути людину від згубної звички.

Можна записатися на курси іноземної мови, малювання. Почати грати в якусь гру, ходити в басейн.

Можете запропонувати свою компанію, але не наполягайте. Нехай людина вибере хобі самостійно і з чистого аркуша почне відносини з новими друзями за інтересами.

Не беріть відповідальність на себе за всі її проблеми. Вона доросла самостійна людина і ви можете тільки допомагати, а не діяти за неї.

Пропонуйте провести більше часу разом

Не карайте залежну людину мовчанням, ігнором, скороченням часу з близькими друзями та родиною. Навпаки - пропонуйте похід в гості, прогулянки по парку, похід в кіно, на боулінг.

Це допоможе відволіктися і не випасти з нормального життя. Правило тільки одне - ніякого вживання спиртного. І вам не варто в компанії з нею вживати алкоголь теж. Це може сприйматися болісно та агресивно.

Дайте зрозуміти людині, що ви готові з нею поговорити, погуляти та провести час кожен раз, коли їй знову захочеться випити й потрібно буде відволіктися.

Розкажіть про інші способи боротьби зі стресом

Часто алкоголь стає способом боротьби з сумом, стресами, розчаруваннями. Спиртне потрапляє в кров і викликає викид ендорфінів – гормонів, які притупляють біль і підвищують настрій.

Згодом ефект змінюється і залежному доводиться збільшувати дози, оскільки в тілі починає вироблятися тетрагідроізохінілін – речовина, яка пригнічує вироблення гормонів щастя (серотоніну і дофаміну).

Поясніть це близькій людині та запропонуйте інші варіанти підвищення рівнів гормонів щастя.

Це можуть бути спортивні тренування, прогулянки на свіжому повітрі. Також допомагає прослуховування музики, медитація, чорний шоколад, читання книг.

Переконайте звернутися за допомогою

Якщо впоратися з сильною залежністю самостійно або за допомогою близьких не виходить, то потрібна допомога фахівців.

Насильно відправити за такою допомогою не можна. Терапія працює тільки тоді, коли людина приходить в неї добровільно. Можна порадити різні варіанти та пообіцяти свою підтримку.

Ви можете скласти компанію під час походу на першу консультацію або побудете поруч під час розмови телефоном. Або відвезете її в центр реабілітації.