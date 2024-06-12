В центре Львова нашли роскошную квартиру за 38 млн грн: как она выглядит
В центре Львова продается пермиальная 5-комнатная квартира площадью 211 квадратных метров. Стоимость роскошного жилья составляет 38,4 миллиона гривен. Объявление появилось на сайте olx.ua.
РБК-Украина рассказывает, как выглядит элитная квартира в центре Львова и публикует ее фото.
Квартира за 38 млн в центре Львова. Что предлагают покупателям
Квартира, которую выставили на продажу, находится в самом центре Львова вблизи собора святого Юра, на четвертом этаже исторического дома. Стоимость элитного жилья - 950 000 долларов или 38,45 миллиона гривен.
"Монументальный дом начала 20 века построен в стиле неоклассицизма. Имеет железобетонные перекрытия и лестницы. Работает лифт. В квартире сделан ремонт по авторскому проекту в стиле барокко", - говорится в описании объявления.
Фото: Квартира за 38 миллионов гривен продается в центре Львова (скриншоты с сайта olx.ua)
При продаже в квартире обещают оставить оригинальную итальянскую мебель, предметы декора, люстры и качественную встроенную бытовую технику. Среди имеющейся бытовой техники перечисляют плиту, духовой шкаф, холодильник, стиральную машину.
Судя по фото, в интерьере есть также дорогие картины. Художественно украшен также потолок в комнатах.
Также установлены сигнализация и видеонаблюдение. Отмечается, что такое жилье подходит как для проживания, так и бизнеса. Есть лоджия, подключенное спутниковое телевидение. Место расположения – рядом с парком и всей необходимой инфраструктурой.
Фото: В квартире - изысканная отделка и дорогостоящий авторский ремонт (скриншоты с сайта olx.ua)
Почему во Львове дорогие квартиры
Львов во время войны считается самым дорогим городом в Украине по стоимости жилья. Цены на квартиры в этом городе выросли в первом полугодии 2022 года и пока держатся на таком же высоком уровне, однако дальнейшей существенной динамики роста, связанной с ажиотажным спросом, уже нет.
Сейчас на первичном рынке Львов обгоняет Киев на пару процентов по средневзвешенной стоимости квадрата, а Днепр и Ужгород дышат в спину столицы: разница в цене достигает примерно 6-8 тысяч гривен на квадратный метр, отмечают специалисты рынка недвижимости.
Сейчас средняя цена на квадратный метр, по данным ЛУН, достигает:
- во Львове – 48,1 тыс. грн/кв.м;
- в Киеве – 47,8 тыс. грн/кв.м;
- в Ужгороде – 42 тыс. грн/кв.м;
- в Днепре – 41,6 тыс. грн/кв.
Напомним, во Львове выставили на продажу элитную квартиру в новостройке, которую оценили более чем в 33 миллиона гривен. Жилье имеет дизайнерский ремонт и продается с мебелью от мировых брендов. Мы писали, как выглядят эти вип-апартаменты и публиковали фото.
Рост стоимости квартир в западных областях Украины иногда достигал от 70 до 150% в зависимости от уровня вакантности и спроса в том или ином регионе.
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