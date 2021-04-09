Пробне ЗНО в Україні: де перенесли і що робити випускникам

Пробне ЗНО у 2021 році випускникам більшості областей доведеться проходити в умовах жорсткого карантину. У трьох областях дата пробного ЗНО була перенесена.

Що робити учням у "червоних" зонах і як буде проходити ЗНО в Україні 10 квітня, розповіли на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО відбудеться в Україні у суботу, 10 квітня. Однак у трьох областях цю дату перенесли через зупинку руху громадського транспорту, що ускладнює проїзд учнів і викладачів.

Де пробне ЗНО перенесли

Пробне ЗНО з 10 на 24 квітня перенесли в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях. У решті областей України поки що без змін.

"Незалежно від того, коли учасник або учасниця будуть проходити оцінювання, для них буде можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів зі списку і пройти тестування будинку. Однак при цьому будуть відрізнятися дати ознайомлення з тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей в спеціальний сервіс "Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначено в повідомленні.

Учасники, які будуть проходити оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання тестів пробного ЗНО в цей сервіс 10-14 квітня.

Що зміниться для учасників, які будуть проходити оцінювання 24 квітня

Учасники з Києва, Миколаївської та Чернігівської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 по 28 квітня.

"Щоб виробити найповніше ознайомлення цих учасників з іншими тестами пробного ЗНО з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників пробного ЗНО будуть розміщені "бонусні тести" (тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований), які можна пройти вдома і внести результати їх виконання в спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня", - зазначили в УЦОЯО.

Тобто, якщо учасник зареєстрований для проходження тесту з математики, то він пройде оцінювання 24 квітня і занесе свої відповіді з 24 по 28 квітня. Але з 10 квітня він зможе ознайомитися з завданнями тестів з української мови, хімії або біології (та інших) та з 10 по 18 квітня внести свої відповіді з цих предметів в сервіс з визначення результатів.

Результати оцінювання будуть розміщені в особистих кабінетах учасників до 30 квітня.

Також у Центрі зазначили, що з 11 квітня будуть доступні відеокоментарі до завдань тестів. Проте учнів, які будуть проходити пізніше оцінювання, попросили утриматися від ознайомлення з матеріалами, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії.