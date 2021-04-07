У Києві змінюють процес навчання випускників: що нового
У Києві учням 11-класів зменшать кількість предметів для вивчення. Це потрібно для підготовки до ЗНО. Випускникам запропонували завершити вивчення нового матеріалу до кінця квітня.
Про це повідомляє Департамент освіти КМДА.
"Ми пропонуємо провести навчальний процес в травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не по класах, а по групах, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи", - йдеться в повідомленні.
Також пропонується дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення. Колись це називалося консультаціями перед іспитом.
За словами експертів, такий підхід дозволить зменшити кількість предметів і підвищить шанси учнів на вступ у вищі навчальні заклади.
У департаменті освіти також додали, що в Україні не вистачає 12-року навчання в школах, якщо враховувати умови дистанційного навчання.
Нагадаємо, експерти розповіли, як організувати побут і навчання дітей під час локдауну, коли школярі навчаються дистанційно.
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