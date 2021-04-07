У Києві змінюють процес навчання випускників: що нового

У Києві учням 11-класів зменшать кількість предметів для вивчення. Це потрібно для підготовки до ЗНО. Випускникам запропонували завершити вивчення нового матеріалу до кінця квітня.

"Ми пропонуємо провести навчальний процес в травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не по класах, а по групах, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи", - йдеться в повідомленні.

Також пропонується дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення. Колись це називалося консультаціями перед іспитом.

За словами експертів, такий підхід дозволить зменшити кількість предметів і підвищить шанси учнів на вступ у вищі навчальні заклади.

У департаменті освіти також додали, що в Україні не вистачає 12-року навчання в школах, якщо враховувати умови дистанційного навчання.