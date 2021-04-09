Пробное ВНО в Украине: где перенесли и что делать выпускникам

Пробное ВНО в 2021 году выпускникам большинства областей придется проходить в условиях ужесточенного карантина. В трех областях дата пробного ВНО была перенесена.

Что делать ученикам в "красных" зонах и как будет проходить ВНО в Украине 10 апреля, рассказали на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО состоится в Украине в субботу, 10 апреля. Однако в трех областях эту дату перенесли из-за остановки движения общественного транспорта, что усложняет доезд учеников и преподавателей.

Где пробное ВНО перенесли

Пробное ВНО с 10 на 24 апреля перенесли в Киеве, Черниговской и Николаевской областях. В остальных областях Украины пока без изменений.

"Независимо от того, когда участник или участница будут проходить оценивание, для них будет возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из списка и пройти тестирование дома. Однако при этом будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис "Определение результатов внешнего независимого оценивания", - указано в сообщении.

Участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы на задания всех тестов пробного ВНО в этот сервис 10-14 апреля.

Что изменится для участников, которые будут проходить оценивание 24 апреля

Участники из Киева, Николаевской и Черниговской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 по 28 апреля.

"Чтобы произвести наиболее полное ознакомления этих участников с другими тестами пробного ВНО с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников пробного ВНО будут размещены "бонусные тесты" (тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован в), которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля", - отметили в УЦОЯО.

То есть, если участник зарегистрирован для прохождения теста по математике, то он пройдет оценивание 24 апреля и занесет свои ответы с 24 по 28 апреля. Но с 10 апреля он сможет ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии или биологии (и других) и с 10 по 18 апреля внести свои ответы по этим предметам в сервис определения результатов.

Результаты оценивания будут размещены в личных кабинетах участников до 30 апреля.

Также в Центре отметили, что с 11 апреля будут доступны видеокомментарии к задачам тестов. Однако учеников, которые будут проходить позже оценивание, попросили воздержаться от ознакомления с материалами, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории.