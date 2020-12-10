Десять на одного: у Рівному група таксистів "відметелила" пасажира

У Рівному таксисти побили пасажира (колаж РБК-Україна)

В Рівному група таксистів разом побила пасажира. Річ у тому, що чоловік замовив машину, наїздив в ній по місту понад тисячу гривень, а от платити відмовився. Тоді водій машини закликав на допомогу колег, щоб допомогли йому розібратися з "зайцем".

Відео нічної бійні опублікували на сторінці в Instagram "Типове Рівне". В ролику можна побачити, як група чоловіків б'є "несумлінного клієнта". Після цього на місце НП викликали поліцію, пасажира і водія автомобіля затримали.

У коментарях під відео розгорілося жваве обговорення ситуації. Деякі українці вважають, що це нечесно бити натовпом одного, інші ж упевнені, що пасажир отримав по заслугах.

Хлопці вирішили накатати по шлюхах та за наркоту на 2 штуки і не заплатити. Прийшла обратка. Надалі наберуться може розуму.

Якось це фу... одного толпою х...ть.

Герої - десять на одного.

На..й таксистів розводити, нема грошей - іди пішком.

Дурні.

Мало дали.

Як ми раніше писали, в Києві водієві таксі стало погано, і він помер під час руху авто. При цьому машина вилетіла на тротуар.

Також ми писали, що у Білій Церкві чоловік-таксист приїжджає на замовлення до пасажирів в повному обмундируванні від коронавірусу.