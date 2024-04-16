Проблемы Android-смартфонов, которые не могут решить годами

Десятилетиями Android-смартфоны пользуются популярностью, однако существуют проблемы, с которыми пользователи сталкиваются уже многие годы. Несмотря на постоянное развитие операционной системы, некоторые недостатки остаются нерешенными, вызывая недовольство среди пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о проблемах Android-смартфонов, которые не могут решить годами.

Разные оболочки имеют разные функции и проблемы

Эпоха смартфонов с чистой Android, когда сторонние оболочки были доступны только для энтузиастов и требовали самостоятельной установки, давно ушла в прошлое.

В настоящее время практически у каждого производителя есть своя версия Android: Samsung предлагает One UI, у Honor - MagicOS, а у OnePlus - OxygenOS. Эти оболочки базируются на Android Open Source Project (AOSP) - открытой версии Android, к которой производители добавляют новые функции и собственный интерфейс.

Даже смартфоны Google Pixel теперь не поставляются с чистой Android, а с оболочкой Pixel Launcher. Хотя ее можно считать наиболее "оригинальной" версией системы, это не делает ее свободной от дополнений.

В результате опыт использования смартфонов разных брендов может сильно отличаться, даже если оба устройства работают на Android 14. Рабочий стол, настройки и меню будут иметь разный вид. Гайды по включению или отключению функций, созданные для одного устройства, могут оказаться бесполезными для другого из-за разных названий и расположения настроек.

Обновления выходят медленно

Среди других проблем, невозможно не упомянуть о скорости выпуска обновлений. Хотя Google выпускает свежие версии Android для всех совместимых смартфонов Pixel одновременно, другие производители не придерживаются подобной стратегии.

У компаний Xiaomi, Samsung и других производителей обновления выходят по волнам: сначала для новых телефонов и текущих флагманов, затем для топовых устройств прошлых лет, а затем - для остальных (при наличии удачи).

Часто бывает так, что новая версия Android уже анонсирована, а владельцы некоторых моделей телефонов так и не получили предыдущее обновление, которое им обещали.

Это жесткая реальность для Android-смартфонов, не входящих в линейку Pixel: по мере того, как гаджету исполняется год-два, владельцам приходится ждать новые версии Android месяцами, если не вовсе отказываться от ожиданий.

Длительная поддержка только у флагманов

Как уже было написано выше, Android представляет собой не единую систему, а набор оболочек, каждая из которых находится под покровом собственных настроек. Каждый производитель не только адаптирует внешний вид и функциональные возможности на своё усмотрение, но и выпускает обновления только для тех устройств, которые считает необходимыми.

Владельцам флагманских моделей, как правило, не приходится беспокоиться: топовые смартфоны Google, Xiaomi и Samsung получают по 3-4 крупных обновления Android, а также обновления безопасности в течение 5-7 лет после выпуска устройства. Однако с устройствами более недорогого сегмента ситуация не такая оптимистичная.

Например, смартфон Redmi Note 10 Pro, выпущенный в 2021 году, уже в первой четверти 2024-го не получает ни новых версий Android, ни обновлений безопасности. Данный аппарат был представлен с Android 11, обновлялся до Android 13, но менее чем через три года был оставлен без поддержки и заброшен производителем.

В модификациях и характеристиках легко запутаться

Даже не столько речь идет о количестве доступных бюджетных смартфонов Samsung и Redmi с одинаковым дизайном или различиях в вариантах памяти одного и того же телефона, сколько о том, какие различия существуют у устройств одной модели для разных рынков.

В зависимости от места проживания или источника импорта нового гаджета у телефонов с одним и тем же названием могут отличаться процессор и объем оперативной памяти, а также наличие или отсутствие NFC-чипа для бесконтактной оплаты.

Особенно выделяется компания Samsung: она предпочитает выпускать флагманские устройства с процессорами Snapdragon в одних странах и собственными чипами Exynos - в других. Это означает, что Samsung Galaxy S24, приобретенный в Европе, будет отличаться по характеристикам от аналогичной модели из США.

Можно заметить, что ситуация с iPhone также не лучше: в Китае эти смартфоны продаются с двумя слотами под SIM-карты, в то время как в США они доступны только с eSIM без поддержки физических SIM-карт.

Кроме того, американские модели часто оснащаются более совершенным коммуникационным оборудованием, включая модули 5G и улучшенные антенны.

На Android нет полноценной экосистемы

Android не обеспечивает единой универсальной системы, подобной AirDrop, для свободного обмена файлами между различными устройствами. Вместо этого каждый производитель разрабатывает свои собственные решения, такие как Honor Share, Mi Share, realme Share и т. д.

Пока что единственным случаем удачной связи стало сотрудничество Samsung с Google: их функция Quick Share работает с устройствами Pixel и Galaxy.

Кроме того, на уровне операционной системы не предусмотрено эффективного взаимодействия между несколькими Android-устройствами одного пользователя. Даже если смартфон и планшет имеют одну учетную запись Google, они объединяются лишь через сервисы Google, но не более.

Если оба устройства принадлежат разным производителям, которые не заботились о синхронизации, вы не сможете начать работу над заметкой на телефоне и продолжить ее на планшете, скопировать текст с одного устройства и вставить его на другом, и так далее.

Пользователям навязывают сервисы Google и сторонние приложения

На новом Android-смартфоне вы обнаружите множество иконок приложений от Google, производителя устройства, а иногда даже от рекламодателей, которые заплатили за предустановку. Хотя большинство навязанных сторонних программ можно удалить, сервисы Google и приложения производителя обычно остаются неизменными.

Да, предустановленные приложения присутствуют в любой операционной системе, так как пользователю нужно откуда-то начинать. Однако на iPhone вы можете удалить почти все стандартные приложения, хотя бы с рабочего стола - от "Камеры" до "Контактов".

В случае с Android пользователям часто приходится прятать все ненужные приложения в папку и перемещать их на отдельный экран, если удача улыбнется, то удалить их с экрана. Однако это не всегда возможно в каждой оболочке.

Можно возразить, что на iPhone часто можно удалить иконки, но не приложения. Однако в случае с системой Apple речь идет о базовых приложениях, таких как Заметки, Почта, Календарь и т. д. Без них нельзя обойтись: если вы удаляете стандартные приложения, вам придется искать альтернативные.

С другой стороны, у Google возникают проблемы с дополнительными облачными и онлайн-сервисами, без которых смартфон можно использовать не полностью.

Нет адекватной системы переноса данных

Ещё одна проблема, возникшая из‑за разных оболочек и стандартных приложений производителей, несовместимых с утилитами других брендов.

Как правило, при переходе между устройствами одного производителя проблем не возникает, поскольку у большинства компаний имеются собственные системы для быстрого переноса данных на новое устройство. Однако, если вы решите сменить устройство с Xiaomi на Samsung, например, вам придется потратить некоторое время.

Бэкап через учетную запись Google или программы переноса данных, такие как Smart Switch для Samsung или Mi Mover для Xiaomi, могут помочь в переносе части данных, но не всех.

Некоторые приложения, такие как фирменные и некоторые социальные программы, предлагают собственные системы резервного копирования, поэтому перенос данных каждого приложения потребует вашего собственного вмешательства и ручного ввода.