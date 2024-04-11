Топ-10 скрытых возможностей Chrome на Android: вы точно о них не знали

Chrome - самый популярный мобильный браузер, который предлагает отличные функции. Хотя этот браузер Google известен своей простотой, в нем есть множество скрытых функций (как официальных, так и экспериментальных), которые улучшат вашу работу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Темный режим для сайтов

У Сhrome есть неприятная особенность: даже когда вы переключаете свой смартфон в тёмный режим, сайты в браузере остаются светлыми и буквально выжигают глаза. Но это можно исправить.

Введите в адресной строке chrome://flags/#darken‑websites‑checkbox‑in‑themes‑setting. В выпадающем списке ниже выберите позицию Enabled и нажмите Relaunch. Затем нажмите в Chrome «"Меню", далее "Настройки", затем "Тема", после этого "Темная" и "Использовать тёмную тему для сайтов, если возможно".

Теперь в вашем браузере появится опция "Темная тема". Активируйте её, и сможете спокойно читать в темноте.

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Быстрое перелистывание вкладок

Если вы переключаетесь между открытыми вкладками, щелкая по значку вкладок в мобильном браузере Chrome, а затем выбираете нужную вручную, это приводит к потере времени. Гораздо эффективнее просто провести пальцем вправо или влево по поисковой строке в верхней части браузера, чтобы перейти на соседнюю вкладку. Этот метод намного быстрее.

Встроенный список для чтения

В мобильной версии Chrome также присутствует функция "Список для чтения", аналогичная той, что имеется в настольной версии браузера. Она доступна через раздел "Закладки" в меню браузера, но ее местонахождение не всегда очевидно.

Для доступа к ней необходимо перейти в "Меню", затем выбрать "Закладки" и далее "Список для чтения". Страницы, добавленные в этот список, предварительно загружаются для просмотра в автономном режиме, обеспечивая доступ к ним даже при отсутствии интернета.

Чтобы сохранять ссылки в этот список, нажмите на URL и удерживайте палец до появления контекстного меню. Затем выберите "Добавить в список для чтения".

Если же эта функция по какой‑то причине недоступна, откройте в адресной строке chrome://flags/#read‑later и переключите параметр в позицию Enabled.

Принудительное масштабирование веб‑страниц

На многих веб-сайтах невозможно увеличить масштаб страницы, что делает просмотр мелких деталей неудобным. Однако эту проблему можно решить. Для этого перейдите в раздел "Настройки" через "Меню", затем выберите "Специальные возможности" и включите опцию "Принудительное изменение масштаба". После этого вы сможете контролировать размер страниц даже на тех сайтах, где обычно невозможно увеличение.

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Ускоренная загрузка файлов

По умолчанию Chrome для Android загружает файлы в одном потоке, что замедляет процесс. Однако можно активировать многопоточную загрузку, что позволит данные сохраняться гораздо быстрее. Для этого перейдите по адресу chrome://flags/#enable‑parallel‑downloading в адресной строке и выберите опцию "Enabled" в выпадающем списке.

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Картинка в картинке

Функция "Картинка в картинке" в Android позволяет воспроизводить видео в углу экрана одновременно с использованием других приложений. Chrome поддерживает эту функцию, позволяя воспроизводить видео с большинства сайтов, включая YouTube, без необходимости подписки на YouTube Premium.

Чтобы включить эту функцию, откройте "Настройки" на своем смартфоне, затем выберите "Приложения", далее "Специальный доступ к приложению" и "Картинка в картинке".

В MIUI процесс немного отличается: "Пароли и безопасность", затем "Конфиденциальность", "Специальный доступ" и "Картинка в картинке". Выберите Chrome и активируйте поддержку режима "Картинка в картинке".

Теперь, чтобы использовать функцию, откройте видео в Chrome, например, на YouTube, и нажмите кнопку "Домашний экран". Или выполните жест сверху вниз, чтобы свернуть приложения. Chrome закроется, но видео будет продолжать воспроизводиться в маленьком окне в углу экрана.

Если эта функция не работает на вашем смартфоне, откройте видео на полный экран перед сворачиванием Chrome.

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Контроль над автовоспроизведением звука

Иногда при посещении веб-сайта начинает внезапно воспроизводиться звуковое содержание, такое как музыка или звуковые эффекты из рекламы. Это может вызывать раздражение, особенно если вы используете наушники с высокой громкостью.

Чтобы избежать этого, перейдите в раздел "Настройки", далее "Настройки сайтов", затем "Звук" и отключите эту опцию. Также вы можете добавить исключения для сайтов, на которых воспроизведение аудиофайлов является необходимым, например, YouTube.

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Настройки уведомлений

Веб-сайты часто выводят различные уведомления, что может вызывать раздражение. Однако этому можно положить конец раз и навсегда. Для этого перейдите в раздел "Настройки", затем "Настройки сайтов", далее "Уведомления" и отключите опцию "Уведомления".

Предзагрузка сайтов

Эта функция пригодится тем, кто использует Wi-Fi или имеет безлимитный доступ в интернет. Chrome способен загружать часто посещаемые вами сайты в фоновом режиме, что позволяет им открываться быстрее.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню "Настройки", затем "Конфиденциальность и безопасность", далее "Предзагрузка страниц". Здесь вы можете выбрать опцию "Стандартная предзагрузка" или "Расширенная предзагрузка". Последняя потребляет больше трафика, но значительно ускоряет открытие страниц.

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Группировка вкладок и ее отключение

По умолчанию Chrome предлагает объединять открытые вкладки для более удобного переключения между ними. Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте необходимые вкладки и нажмите "Меню", затем "Сгруппировать вкладки". Затем выберите страницы, которые вы хотите объединить, и нажмите "Группу".

Однако некоторые пользователи испытывают раздражение от этой функции, так как из-за автоматической группировки по умолчанию открываемые страницы иногда объединяются даже тогда, когда это не требуется. Прежде чем открыть определенную вкладку, им приходится сначала выбирать соответствующую группу, что вызывает дискомфорт.

В таком случае откройте страницу настроек chrome://flags, введите в строке поиска "Tab" и отключите три найденных пункта: Tab Grid Layout, Tab Groups и Tab Groups UI Improvements. Перезапуститесь, и группировка вкладок отключится.

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