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Проблема вирішена: експерт назвав вакцини, які допомагають побороти Covid-19

STYLERКоронавірус    03.05.2020 - 09:20
Проблема вирішена: експерт назвав вакцини, які допомагають побороти Covid-19
Коронавірус 2020 - вакцини проти Covid-19 (фото: freepik)

Способи уберегтися від Covid-19 вже є

Від коронавірусу 2020 можна захиститися за допомогою живих вакцин від туберкульозу або поліомієліту. Вони можуть давати захисний ефект від Covid-19 завдяки стимуляції вродженого імунітету.

Вчений Костянтин Чумаков вважає, що це може стати вирішенням проблеми до тих пір, поки не будуть створені вакцини, які дають постійний імунітет. Про це інформує "OBOZREVATEL".

"Є ідея - використовувати якийсь неспецифічний захисний ефект, який дають живі вакцини завдяки стимуляції вродженого імунітету. Наприклад, протитуберкульозна, яку зараз тестують. Ми пропонуємо випробування живої поліомієлітної вакцини, яка добре працює проти грипу", - прокоментував фахівець.

За його словами, це ще не остаточний висновок, оскільки важливо провести деякі дослідження, щоб говорити точно. Однак, що однозначно відомо, - поліомієлітна вакцина абсолютно безпечна для людей на відміну від БЦЖ - вакцини проти туберкульозу. До того ж, вроджений імунітет поступово знижується, а у людей з порушеннями імунної системи, можуть бути дуже неприємні ускладнення.

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