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Вчені розповіли про відчутний прорив у боротьбі з коронавірусом

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 13:45
Вчені розповіли про відчутний прорив у боротьбі з коронавірусом
Коронавірус 2020 - вчені зробили прорив (Колаж РБК-Україна)

COVID-19 можна буде виявити за допомогою спеціального тесту

Коронавірус 2020 можна буде перемогти завдяки розробкам вчених. Фахівці створили тест на антитіла до Covid-19, що показує результат протягом 10 хвилин. Про це інформує "Analytical Chemistry".

Щоб не допустити нових спалахів коронавірусу, важливо розуміти, скільки людей заражено або вже перехворіли. Новий тест може допомогти лікарям відстежити схильність людини до захворюванню та зможе виявити наявність Covid-19.

Основа тесту аналогічна тестам на вагітність. Методика виявлення позитивного або негативного результату називається імунохроматографічним аналізом. Вчені прикріпили вірусний білок оболонки до певної області на смужці нітроцелюлози, а потім додали людську сироватку.

Коли сироватка переміщується від одного кінця смужки до іншого, то будь-які антитіла проти вірусного білка зв'язуються з цією областю на смужці. Дослідження підтвердили дієвість тесту.

Вчені відзначають, що імуноанализ може бути корисний для підтвердження негативних діагнозів, моніторингу одужання пацієнтів і виявлення людей, що видужали, з високим рівнем антитіл.

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