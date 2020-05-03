Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 3 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин в Україні допоміг уникнути повторення італійської ситуації з COVID-19

Спалах коронавірусу в світі і Україні продовжує поширюватися. Інфекція все ще становить високу небезпеку, в зв'язку з чим ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації. Україна наближається до піку захворюваності після травневих вихідних. Детальніше про боротьбу з COVID-19 в Україні та світі на 3 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірусом заразилося 11 411 українців

число летальних випадків зросло до 279

через карантин ВВП України скоротився в I кварталі на 0,4%

жертвами коронавірусу можуть стати до 140 тис. українців у разі передчасного скасування карантину

кількість випадків одужання від COVID-19 в світі перевищила 1 млн

Статистика захворюваності

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні підтверджено 11 411 випадків інфікування коронавірусом. 1498 пацієнтів успішно пройшли лікування, 279 осіб померло від ускладнень хвороби. Всього методом ПЛР-тестування проведено аналізи у 122 752 українців.

Серед захворілих - 2250 медичних працівників та 771 дитина. В умовах самоізоляції перебувають 7960 хворих. Госпіталізація була потрібна 3452 особам, з них 151 підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Найбільша кількість випадків захворювання зафіксована в Чернівецькій області (1745), Києві (1494) та Івано-Франківській області (942). За минулий день найвища динаміка інфікування також спостерігалася в Чернівецькій області (78 нових випадків за добу), Дніпропетровській (72) та Закарпатській (64) областях.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Завдяки карантинним обмеженням, українській системі охорони здоров'я вдалося уникнути повторення італійського сценарію епідемії коронавірусу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин допоміг не допустити ситуації, в якій довелося б впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати.

Також Ляшко зазначив, що в разі передчасного зняття карантину, число летальних випадків до кінця року може досягти 140 тис. Kyiv School of Economics надала прогноз, згідно з яким смертність від коронавірусу в 2020 році складе 120-140 тисяч випадків при повному скасування карантину з 12 травня.

Президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні повідомив, що країна поступово наближається до піку захворюваності, а "вирішальний шторм" чекає українців на травневі свята.

Для проведення тестування на коронавірус в регіони передано 867 тис. ПЛР-систем. Тести розподіляються залежно від рівня захворюваності. Найбільша кількість аналізів проведена в Києві (близько 19 тис.). У МОЗ зазначили, що ПЛР-тестування є безкоштовним.

Незважаючи на продовження загальнонаціонального карантину до 11 травня, в Черкасах послабили обмеження з п'ятниці. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом перевищення повноважень місцевої влади, а глава міськради був викликаний на допит. У відповідь на це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослабленні карантину.

Пом'якшення обмежень з 1 травня також анонсували в Житомирі, дозволивши працювати перукарням і продуктовим ринкам, а кафе і ресторанам обслуговувати клієнтів "на винос".

Міський голова Дніпра повідомив про відкриття з 30 квітня перукарень, хімчисток, СТО, ремонтних майстерень. На міській набережній і ще в кількох зелених зонах Дніпра будуть дозволені прогулянки з 4 травня.

У першому кварталі 2020 року ВВП України знизився на 0,5%, з них 0,4% - вплив карантину через коронавірус. Найбільших втрат зазнала індустрія туризму, розваг, послуг з оренди нерухомого майна. За оцінками НБУ, карантинні заходи негативно вплинули на транспортну галузь - пасажирообіг в першому кварталі знизився на 16,3%.

Боротьба з коронавірусом у світі

У США інфіковано понад 1,1 млн осіб, а кількість летальних випадків досягла 65 тис. Президент Дональд Трамп заявив, що американські лікарі зробили вже 6 млн тестів. На тиждень проводиться тестування 1 мільйона громадян, проте в найближчі дні їх кількість збільшиться вдвічі.

Влада Індії ввела обов'язкове використання додатку з відстежування місцеположення для всіх співробітників державного і приватного секторів. Цей додаток попереджає користувача при контакті з людьми, у яких виявили позитивний результат на COVID-19.

Великобританія знаходиться на 4-му місці по захворюваності коронавірусом у світі після США, Італії та Іспанії. В країні зафіксовано 177 454 випадків інфікування. Померло від ускладнень коронавірусу 27 510 осіб (3-е місце в світі по смертності). Глава британського уряду Борис Джонсон заявив, що пік захворюваності вже пройдено, і на наступному тижні буде представлений план виходу з карантину.

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 зафіксовано в Російській Федерації. За добу коронавірусом захворіло 9623 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 124 054, померло 1222 пацієнта.

У Білорусі число летальних випадків наближається до 100. При цьому за минулу добу зафіксовано 911 нових хворих. Всього в країні з початку епідемії коронавірус діагностували у 15 828 осіб, померло 97 пацієнтів, 3117 одужали.

В Іспанії почнуть пом'якшувати карантин з 4 травня. У понеділок відновлять діяльність ресторани і кафе, щоб готувати замовлення на винос. У транспорті буде введений обов'язковий "масковий режим". Уряд пообіцяв забезпечити громадян засобами індивідуального захисту.