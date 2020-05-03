Який вид спорту найбільш схильний до зараження Covid-19: відповідь вчених

Коронавірус 2020 (Колаж РБК-Україна)

Спортсмени також можуть захворіти на коронавірус

Коронавірус 2020 продовжує поширюватися і забирати життя людей. Щоб уникнути зайвих неприємностей і задля кращого розуміння, вчені намагаються вивчити якомога більше про походження вірусу, його вплив на організм і виявити групи, які більш схильні до ризику.

Олімпійський комітет Італії зробив запит Політехнічного університету Турина на проведення дослідження, метою якого було визначити вид спорту, де учасники найбільш схильні до зараження COVID-19.

Згідно з даними, які були засновані на кількох показниках, таким виявився волейбол. На друге місце вчені поставили контактний командний вид спорту регбі. Третю сходинку посів баскетбол.

У той же час, сама мінімальна ймовірність зараження коронавірусом може виникнути при заняттях художньою гімнастикою або в тенісі.

Нагадаємо, що вчені намагаються з'ясувати, звідки з'явився коронавірус. При цьому, Китай не хоче, щоб походження Covid-19 було з'ясовано.

Ми писали, що медсестра поділилася дивними симптомами Covid-19. Дівчина на своєму прикладі показала, що ознаки захворювання у кожного можуть проявлятися по-різному, тому варто бути обережніше і прислухатися до свого організму.

А також про те, що вчені розповіли про відчутний прорив у боротьбі з коронавірусом. Фахівці створили тест на антитіла до Covid-19, що показує результат протягом 10 хвилин.