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Проблема решена: эксперт назвал вакцины, которые помогают побороть Covid-19

STYLERКоронавирус    03.05.2020 - 09:20
Проблема решена: эксперт назвал вакцины, которые помогают побороть Covid-19
Коронавирус 2020 - вакцины против Covid-19 (фото: freepik)

Способы уберечься от Covid-19 уже есть

От коронавируса 2020 можно защититься с помощью живых вакцин от туберкулеза либо полиомиелита. Они могут давать защитный эффект от Covid-19 благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

Ученый Константин Чумаков считает, что это может стать решением проблемы до тех пор, пока не будут изобретены вакцины, которые дают постоянный иммунитет. Об этом информирует "OBOZREVATEL".

"Есть идея - использовать некий неспецифический защитный эффект, который дают многие живые вакцины благодаря стимуляции врожденного иммунитета. Например, противоуберкулезная, которую сейчас испытывают. Мы предлагаем испытание живой полиомиелитной вакцины, которая хорошо работает против гриппа", - прокомментировал специалист.

По его словам, это еще не окончательный вывод, поскольку важно провести некоторые исследования, чтобы говорить точно. Однако, что однозначно известно, - полиомиелитная вакцина совершенно безопасна для людей в отличии от БЦЖ - вакцины против туберкулеза. К тому же, врожденный иммунитет постепенно снижается, а у людей с нарушениями иммунной системы, могут быть очень неприятные осложнения.

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