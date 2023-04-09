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Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа "Бахмут" (фото)

Новина українською →
Воскресенье 09 апреля 2023 23:04
Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа "Бахмут" (фото) Коллаж РБК-Украина: в магазинах Украины продают штоф "Бахмут"
Автор: Владимир Костырин

В Украине зафиксировали еще один случай аморального "креатива" торгашей, которые пытаются разжиться, спекулируя на теме войны. В этот раз дельцы взяли в оборот образ города Бахмут, ставшего символом украинской несокрушимости и высокого героизма его защитников.

Так, на сайтах магазинов и объявлениях в сети по продаже товаров и различной продукции предлагают купить штоф "Бахмут" для алкогольных напитков.

Подробности о новом скандальном "детище" сувенирщиков - в материале ниже.

Описание штофа

Поделка с "лицевой" стороны выполнена в форме стенда с названием города, украинским флагом на вершине и подставкой внизу, на которой также моделька военной бронетехники, тоже со знаменем. С обратной стороны - бутылка и набор стопок в количестве шести штук.

Такой сувенирный настольный мини-бар получил название Штоф "Бахмут" БПМ-1 / 2С3 "Акация".

Согласно представленным в описании данным о "сувенирном патриотическом" товаре, высота поделки составляет 47 см, длина 23 см, ширина 27 см. Весит штоф 5,5 кг. Изготовлен из гипса, использована акриловая водостойкая краска.

Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа &quot;Бахмут&quot; (фото)Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа &quot;Бахмут&quot; (фото)

Вот так выглядит скандальный штоф "Бахмут" (фото: скриншот)

Украинцам предлагают приобрести подобную подставку для алкогольных напитков по цене от чуть более тысячи до 1800 гривен. При продаже товара в комплектацию бутылка и стаканчики не входят.

Покупателям обещают доставить покупку в любой город с помощью почтовой отправки, или же возможен самовывоз.

Продукцию можно увидеть на сайтах крупных известных ретейлов, хотя на некоторых в настоящее время указывается, что товар или уже был продан, или снят продавцом.

В комментариях к описанию товара в сети люди называют подобную фантазию творцов продукции "пробитием нового дна", возмущаются из-за упорного желания некоторых хайповать на теме войны.

Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа &quot;Бахмут&quot; (фото)

Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа &quot;Бахмут&quot; (фото)Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа &quot;Бахмут&quot; (фото)

Вот так выглядит скандальный штоф "Бахмут" (фото: скриншот)

Что грозит спекулянтам на теме войны

Тут важно отметить, что подобная продукция может выйти маркетологам и производителям "боком". Дело в том, напомнили в Госпродпотребслужбе, что злоупотребление темой войны является нарушением законодательства.

Кроме того, в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций предупреждают, что спекуляция на символах войны недопустима, а их использование в маркетинговых стратегиях брендов может восприниматься обществом как коммерциализация боли украинцев.

Напомним также, что закон Украины "О рекламе" запрещает:

  • размещать рекламу, которая может причинить вред лицам, государству или обществу;
  • использовать или имитировать изображения Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучание Государственного Гимна Украины;
  • вмещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица;
  • использовать изображение подлинного или игрушечного оружия, взрывных устройств.

Напомним, ранее вспыхивали скандалы из-за напитка "Буча Комбуча", пива "Герои не умирают", семян редиса "Азовсталь", колбасы "ЗСУ" и не только.

А также ранее мы рассказывали, какие еще торговые марки успели оскандалиться из-за хайпа на крови.

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