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Українців обурила ковбаса "ВСУ": потрібно на законодавчому рівні заборонити

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Четвер 28 липня 2022 19:18
Українців обурила ковбаса "ВСУ": потрібно на законодавчому рівні заборонити Українців обурила ковбаса з написом ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Абревіатуру ВСУ почали використовувати зараз у багатьох маркетингових рекламах. Часом це дійсно привертає увагу і навіть цілком доречно, а часом - викликає щире обурення в українців.

Таким прикладом стала ковбаса, на наклейці якої красується відразу два написи - Брусилівська і ВСУ. Фото розмістили в Twitter.

"Вважаю, що потрібно на законодавчому рівні заборонити використовувати деякі абревіатури - ЗСУ, ТрО, МВС, ДСНС, НБУ, СБУ та інші. Вони б ще фарш назвали ВСУ", - сказано в підписі до фотографії.

Невдалий хід використовували виробники Брусилівських ковбас. На етикетці вказано сам виробник і нижче: "Ковбаса варено-копчена". Далі вказується, що ковбаса застільна, смачна, українська та вищого гатунку.

Сама наклейка зроблена в зелених тонах і фоном - український військовий Піксель.

Українців обурила ковбаса &quot;ВСУ&quot;: потрібно на законодавчому рівні заборонити

Фото: twitter.com/SmerekaDan

У коментарях українці висловили своє невдоволення і зазначили, що є схожа ковбаса - з Чорнобаївкою.

  • Вибачте, але це якась ригачка.
  • Невдалий хід, як на мене. Погана ідея так назвати ковбасу.

Є й такі, які вважають, що все українське - найкраще, а етикетка особливого значення не має.

До речі, раніше ми писали про те, хто і де найчастіше б'є росіян в помсту за вторгнення в Україну.

А ще розповідали про те, які продукти їли українці на обіди та вечері понад 300 років тому.

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