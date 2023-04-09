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Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу "Бахмут" (фото)

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Неділя 09 квітня 2023 23:04
Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу "Бахмут" (фото) Колаж РБК-Україна: у магазинах України продають штоф "Бахмут"
Автор: Володимир Костирін

В Україні зафіксували ще один випадок аморального "креативу" торгашів, які намагаються розжитись, спекулюючи на темі війни. Цього разу ділки взяли в обіг образ міста Бахмут, яке стало символом української незламності та високого героїзму його захисників.

Так, на сайтах магазинів та оголошеннях у мережі з продажу товарів та різної продукції пропонують купити штоф "Бахмут" для алкогольних напоїв.

Подробиці про нове скандальне "дітище" сувенірників - у матеріалі нижче.

Опис штофа

Виріб з "лицьової" сторони виконано у формі стенда з назвою міста, українським прапором на вершині та підставкою внизу, на якій також модель військової бронетехніки, теж зі стягом. На звороті - пляшка і набір стосів у кількості шести штук.

Такий сувенірний настільний міні-бар отримав назву Штоф "Бахмут" БПМ-1 / 2С3 "Акація".

Згідно з представленими в описі даними про "сувенірний патріотичний" товар, висота виробу складає 47 см, довжина 23 см, ширина 27 см. Важить штоф 5,5 кг. Виготовлений із гіпсу, використана акрилова водостійка фарба.

Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу &quot;Бахмут&quot; (фото)Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу &quot;Бахмут&quot; (фото)

Ось так виглядає скандальний штоф "Бахмут" (фото: скріншот)

Українцям пропонують придбати подібну підставку для алкогольних напоїв за ціною від трохи більше тисячі до 1800 гривень. При продажу товару в комплектацію пляшка та стаканчики не входять.

Покупцям обіцяють доставити покупку в будь-яке місто за допомогою поштової відправки, або ж можливе самовивезення.

Продукцію можна побачити на сайтах великих відомих ритейлів, хоча на деяких зараз указується, що товар або вже був проданий, або знятий продавцем.

У коментарях до опису товару в мережі люди називають подібну фантазію творців продукції "пробиттям нового дна", обурюються через наполегливе бажання деяких хайпувати на темі війни.

Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу &quot;Бахмут&quot; (фото)

Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу &quot;Бахмут&quot; (фото)Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу &quot;Бахмут&quot; (фото)

Ось так виглядає скандальний штоф "Бахмут" (фото: скріншот)

Що загрожує спекулянтам на тему війни

Тут важливо зауважити, що подібна продукція може вийти маркетологам та виробникам "боком". Річ у тому, нагадали у Держпродспоживслужбі, що зловживання темою війни є порушенням законодавства.

Крім того, в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій попереджають, що спекуляція на символах війни неприпустима, а їх використання у маркетингових стратегіях брендів може сприймати суспільство як комерціалізація болю українців.

Нагадаємо також, що закон України "Про рекламу" забороняє:

  • розміщувати рекламу, яка може завдати шкоди особам, державі чи суспільству ;
  • використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;
  • вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
  • використовувати зображення справжньої чи іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Нагадаємо, раніше спалахували скандали через напій "Буча Комбуча", пиво "Герої не вмирають", насіння редьки "Азовсталь", ковбасу "ЗСУ" і не тільки.

Також раніше ми розповідали, які ще торгові марки встигли оскандалитися через хайпа на крові.

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