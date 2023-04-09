Пробили нове дно: українців обурив продаж у магазинах штофу "Бахмут" (фото)

В Україні зафіксували ще один випадок аморального "креативу" торгашів, які намагаються розжитись, спекулюючи на темі війни. Цього разу ділки взяли в обіг образ міста Бахмут, яке стало символом української незламності та високого героїзму його захисників.

Подробиці про нове скандальне "дітище" сувенірників - у матеріалі нижче.

Так, на сайтах магазинів та оголошеннях у мережі з продажу товарів та різної продукції пропонують купити штоф "Бахмут" для алкогольних напоїв.

Опис штофа

Виріб з "лицьової" сторони виконано у формі стенда з назвою міста, українським прапором на вершині та підставкою внизу, на якій також модель військової бронетехніки, теж зі стягом. На звороті - пляшка і набір стосів у кількості шести штук.

Такий сувенірний настільний міні-бар отримав назву Штоф "Бахмут" БПМ-1 / 2С3 "Акація".

Згідно з представленими в описі даними про "сувенірний патріотичний" товар, висота виробу складає 47 см, довжина 23 см, ширина 27 см. Важить штоф 5,5 кг. Виготовлений із гіпсу, використана акрилова водостійка фарба.

Ось так виглядає скандальний штоф "Бахмут" (фото: скріншот)

Українцям пропонують придбати подібну підставку для алкогольних напоїв за ціною від трохи більше тисячі до 1800 гривень. При продажу товару в комплектацію пляшка та стаканчики не входять.

Покупцям обіцяють доставити покупку в будь-яке місто за допомогою поштової відправки, або ж можливе самовивезення.

Продукцію можна побачити на сайтах великих відомих ритейлів, хоча на деяких зараз указується, що товар або вже був проданий, або знятий продавцем.

У коментарях до опису товару в мережі люди називають подібну фантазію творців продукції "пробиттям нового дна", обурюються через наполегливе бажання деяких хайпувати на темі війни.

Ось так виглядає скандальний штоф "Бахмут" (фото: скріншот)

Що загрожує спекулянтам на тему війни

Тут важливо зауважити, що подібна продукція може вийти маркетологам та виробникам "боком". Річ у тому, нагадали у Держпродспоживслужбі, що зловживання темою війни є порушенням законодавства.

Крім того, в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій попереджають, що спекуляція на символах війни неприпустима, а їх використання у маркетингових стратегіях брендів може сприймати суспільство як комерціалізація болю українців.

Нагадаємо також, що закон України "Про рекламу" забороняє: