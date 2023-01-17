Пробили очередное дно: известная российская блогерша делает фото в уничтоженном Мариуполе
Известные российские блогеры едут в Мариуполь, чтобы сделать там фото. Они позируют прямо на фоне уничтоженных жилых домов, делая трагедию "эстетической". Однако очевидно, что эстетикой здесь и не пахнет. Это абсолютно циничные действия не менее циничного народа.
Как россияне гуманизируют уничтоженный Мариуполь - подробнее читайте в материале Styler.
Кто приезжал в Мариуполь
Фото из разрушенного города публиковали три российских блогера: Катя Снэп, Валентина Коробейникова и София Макеева. Сделав фото в городе, они написали эмоциональные сообщения о жизни там. Более того - даже выразили надежду, что когда-то город снова заживет.
Катя Снэп
Ювелирка и блогер Катя Снэп наведывалась в Мариуполь несколько дней назад. Свои пафосные фотографии она подписала цитатой из песни советской и русской группы "Гражданская оборона".
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Однако не все ее 120 000 читателей по достоинству оценили съемку. В комментариях ее осудили открыто не поддерживающие войну России в Украине. Поскольку эти люди являются потенциальными покупателями Снэп, она решила не испытывать судьбу и удалила все фото.
Интересно, что по наитию для создания своих украшений Катя часто ездит по разным заброшенным местам. Но искать вдохновение в местах, где граждане твоей страны уничтожали мирных жителей другой - это фактически ювелирные украшения с привкусом крови.
Валентина Коробейникова
Певица из TikTok также посетила Мариуполь. Однако оправданным поиском вдохновения там и не пахнет. Девушка целенаправленно приехала в "русский город", как она сама выражается.
В ее профиле нет так много фотографий, как у Снэп, но они не менее красноречиво демонстрируют яркую поддержку режиму Путина.
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"Я родилась в России. Всю жизнь я прожила в ней же. Своей страной я путешествую, в ней работаю и учусь. К политике я не отношусь. Те, кто думают, что я изложила пост, чтобы показать, какие россияне плохие, - отписывайтесь ", - написала пропагандистка.
София Макеева
Другая блогерша с аудиторией почти 100 000 взяла на себя более благотворительную миссию и рассказала своим подписчикам о трудностях жизни в Мариуполе.
Однако почему-то она не вспомнила, что именно из-за России город превратился в руины. В то же время она искусно манипулирует, говоря, что в сообщении только факты.
Она пишет, что в течение 8 лет в городе не было военных действий, но активно формировали подразделения. Один из местных рассказал ей, что "в поддержку России нельзя было сказать и слова". Блогерша не задает вопрос, ожидал ли там кто-то Россию.
В итоге Соне хочется верить, что "пройдет несколько лет, и город снова заживет".
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Такие "туристические поездки" россиян следует воспринимать как очередную дозу пропаганды. Они показывают разрушенный Мариуполь своим, даже не упоминая, кто принес эти разрушения.
Ранее мы рассказывали, как оккупанты снесли важное историческое здание в Мариуполе.
Мы также сообщали о том, как россияне заставляли мариупольских детей развлекать их.