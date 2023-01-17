Пробили очередное дно: известная российская блогерша делает фото в уничтоженном Мариуполе

Известные российские блогеры едут в Мариуполь, чтобы сделать там фото. Они позируют прямо на фоне уничтоженных жилых домов, делая трагедию "эстетической". Однако очевидно, что эстетикой здесь и не пахнет. Это абсолютно циничные действия не менее циничного народа.

Кто приезжал в Мариуполь

Фото из разрушенного города публиковали три российских блогера: Катя Снэп, Валентина Коробейникова и София Макеева. Сделав фото в городе, они написали эмоциональные сообщения о жизни там. Более того - даже выразили надежду, что когда-то город снова заживет.

Катя Снэп

Ювелирка и блогер Катя Снэп наведывалась в Мариуполь несколько дней назад. Свои пафосные фотографии она подписала цитатой из песни советской и русской группы "Гражданская оборона".

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Однако не все ее 120 000 читателей по достоинству оценили съемку. В комментариях ее осудили открыто не поддерживающие войну России в Украине. Поскольку эти люди являются потенциальными покупателями Снэп, она решила не испытывать судьбу и удалила все фото.

Интересно, что по наитию для создания своих украшений Катя часто ездит по разным заброшенным местам. Но искать вдохновение в местах, где граждане твоей страны уничтожали мирных жителей другой - это фактически ювелирные украшения с привкусом крови.

Валентина Коробейникова

Певица из TikTok также посетила Мариуполь. Однако оправданным поиском вдохновения там и не пахнет. Девушка целенаправленно приехала в "русский город", как она сама выражается.

В ее профиле нет так много фотографий, как у Снэп, но они не менее красноречиво демонстрируют яркую поддержку режиму Путина.

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"Я родилась в России. Всю жизнь я прожила в ней же. Своей страной я путешествую, в ней работаю и учусь. К политике я не отношусь. Те, кто думают, что я изложила пост, чтобы показать, какие россияне плохие, - отписывайтесь ", - написала пропагандистка.

София Макеева

Другая блогерша с аудиторией почти 100 000 взяла на себя более благотворительную миссию и рассказала своим подписчикам о трудностях жизни в Мариуполе.

Однако почему-то она не вспомнила, что именно из-за России город превратился в руины. В то же время она искусно манипулирует, говоря, что в сообщении только факты.

Она пишет, что в течение 8 лет в городе не было военных действий, но активно формировали подразделения. Один из местных рассказал ей, что "в поддержку России нельзя было сказать и слова". Блогерша не задает вопрос, ожидал ли там кто-то Россию.

В итоге Соне хочется верить, что "пройдет несколько лет, и город снова заживет".

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Такие "туристические поездки" россиян следует воспринимать как очередную дозу пропаганды. Они показывают разрушенный Мариуполь своим, даже не упоминая, кто принес эти разрушения.