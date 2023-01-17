Пробили чергове дно: відома російська блогерка робить фото у знищеному Маріуполі

Відомі російські блогери їдуть до Маріуполя, щоб зробити там фото. Вони позують просто на фоні знищених житлових будинків, роблячи трагедію "естетичною". Проте очевидно, що естетикою тут і не пахне. Це абсолютно цинічні дії не менш цинічного народу.

Хто приїжджав у Маріуполь

Світлини зі зруйнованого міста публікували три російські блогери: Катя Снеп, Валентина Коробєйнікова та Софія Макєєва. Зробивши фото в місті, вони написали емоційні дописи про життя там. Ба більше - навіть висловили сподівання, що колись місто знову заживе.

Катя Снеп

Ювелірка та блогерка Катя Снеп навідувалася в Маріуполь декілька днів тому. Свої пафосні світлини вона підписала цитатою з пісні радянського та російського гурту "Гражданская оборона".

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Проте не всі її 120 000 читачів гідно оцінили зйомку. У коментарях її засудили ті, хто відкрито не підтримують війну Росії в Україні. Оскільки ці люди є потенційними покупцями Снеп, вона вирішила не випробовувати долю та видалила всі фото.

Цікаво, що за натхненням для створення своїх прикрас Катя часто їздить по різних закинутих місцях. Але шукати натхнення в місцях, де громадяни твоєї країни знищували мирних мешканців іншої, - це фактично ювелірні прикраси з присмаком крові.

Валентина Коробєйнікова

Співачка з TikTok також відвідала Маріуполь. Проте виправданим пошуком натхнення там і не пахне. Дівчина цілеспрямовано приїхала в "російське місто", як вона сама висловлюється.

У її профілі немає так багато світлин, як у Снеп, але вони не менш красномовно демонструють яскраву підтримку режиму Путіна.

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"Я народилася в Росії. Все життя я прожила в ній же. Своєю країною я подорожую, в ній працюю та вчусь. До політики я не відношуся. Ті, хто думають, що я виклала пост, щоб показати, які росіяни погані, - відписуйтеся", - написала пропагандистка.

Софія Макєєва

Інша блогерка з аудиторією майже 100 000 взяла на себе більш благодійну місію та розповіла своїм підписникам про труднощі життя в Маріуполі. Проте чомусь вона не згадала, що саме через Росію місто перетворилося в руїни. Натомість вона майстерно маніпулює, кажучи, що в дописі лише факти.

Вона пише, що протягом 8 років у місті не було воєнних дій, проте активно формували підрозділи. Один із місцевих розповів їй, що "на підтримку Росії не можна було сказати й слова". Блогерка не ставить запитання, а чи чекав там хтось Росію.

У підсумку Соні хочеться вірити, що "пройде кілька років, і місто знову заживе".

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Такі "туристичні поїздки" росіян варто сприймати як чергову дозу пропаганди. Вони показують зруйнований Маріуполь своїм, навіть не згадуючи, хто приніс ці руйнування.