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"О них снимут фильмы". Виктор Бронюк высказался о беглецах Яме и Потапе

Виктор Бронюк и Потап (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк сказал, что думает о Потапе, Иване Дорне и Владе Яме, которые с начала полномасштабной войны в Украине выехали за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для Апострофа.

Так, по мнению артиста, после окончания войны немало звезд, в частности, Потап, Яма и Дорн, вернутся в Украину и будут гастролировать, как и раньше.

"Мое отношение к такому "мыканью" негативное. Наше общество осудило какие-то поступки. Но поверьте мне, если завтра все закончится, немало знаменитостей вернутся и так же будут гастролировать, выступать и ничего не поменяется, к сожалению", - сказал Виктор.

Аудитория поклонников, добавил он, не сделает никаких выводов.
Также исполнитель предположил, что побудило вышеперечисленных артистов уехать.

"Чем руководствовался Влад Яма или же Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. Как по мне, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны - раз так поступили, то это тоже выбор и им с этим жить", - высказался певец.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Виктор также озвучил самую главную, по его мнению, проблему украинцев.

"В некоторые трудные моменты мы гордимся нашими людьми, потому что они могут самоорганизоваться и голыми руками остановить войска и это очень вдохновляет. А с другой стороны, мне когда-то метко сказал знакомый итальянец: "Вы почему-то лишены инстинкта самосохранения, не цените то, чего достигли, не можете адекватно оценить ситуацию", - сказал певец.

В ситуции со звездами-беглецами, говорит Бронюк, все идентично.

"Так же и здесь. После возвращения в Украину звезды будут рассказывать, как тяжело они работали, скитались, ездили по миру, сидели долго грустными вечерами и думали только об Украине и о том, как помочь украинцам. О них снимут фильмы и сюжеты и все будет хорошо. К сожалению", - считает знаменитость.

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ПотапВлад ЯмаИван ДорнВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса