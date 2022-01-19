Ці ознаки розкажуть про якість копчених продуктів: на що звернути увагу

Копчені продукти часто вживати дієтологи не рекомендують, але час від часу побалувати себе скумбрією або салом з димком можна. Важливо при цьому звертати увагу на якість ласощів на полицях магазинів, щоб не купити зіпсований товар і не нашкодити здоров'ю.

Як вибрати якісні копченості та на що варто звертати увагу, пояснив телекулінар, шеф-кухар і експерт реаліті "На ножах" на "Новому каналі" Алекс Якутов.

Спеціаліст наголошує, що тут важливо з'ясувати, чи реально коптили рибу або м'ясо, чи просто обробили за допомогою рідкого диму, який, по суті, є ароматизатором.

"Рідкий дим ніколи не зможе замінити натуральне копчення. Більш того, він небезпечний для здоров'я", - попереджає він.

Зовнішній вигляд

Зверніть увагу, що у несправжньої копченої риби забарвлення занадто яскраве, і часом навіть неприроднє. Якщо взяти продукт в руки, то на пальцях залишиться фарба жовтого відтінку. А ось при натуральному копченні такого не відбувається.

Кухар рекомендує поцікавитися у продавця, де коптили рибу. Магазини зазвичай роблять це в печі або спеціальних камерах, використовуючи натуральну тріску без додавання хімікатів. Додамо, що в деяких великих супермаркетах такі камери стоять прямо в торговому залі.

Цінник

Занадто низька вартість копчених продуктів має вас насторожити. Чому? Тут пояснення просте: сам процес досить тривалий, адже спочатку рибу або м'ясо настоюють в спеціальному маринаді, потім витрачається час на копчення, плюс - ціна сирого продукту і натуральної деревини, на якій готують.

Тому логічно, що копчені продукти не можуть коштувати дешево.

Перевірка на запах і смак

У продуктів натурального копчення присутні характерний деревний запах, специфічний смак і післясмак, які ні з чим не сплутати, зазначив кулінар.

Але якщо ви раніше таких ніколи не їли, то дізнатися той самий аромат/смак буде складно. Якутов у цьому випадку порадив один раз купити хороше м'ясо або рибу, щоб спробувати та запам'ятати правильний смак, на який можна орієнтуватися надалі.