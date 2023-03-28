Дедлайн завтра. Что известно о выселении УПЦ из Киевско-Печерской лавры

До завтра, 29 марта, Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата должна покинуть Киево-Печерскую лавру. Иерархи говорят, что не успеют к обозначенному сроку, но уже начали вывозить свое имущество.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом на данный момент.

Основания для выселения

Киево-Печерская лавра находится в государственной собственности. В 2013 году УПЦ передали в безвозмездное и бессрочное пользование 79 объектов Нижней лавры, в которой находятся пещеры и монастырь. А в 2016-м с церковью заключили договор о безвозмездном пользовании Успенским собором и Трапезной церковью (Верхняя лавра). И срок действия этих соглашений истек 31 декабря 2022 года.

В прошлом году власти на фоне полномасштабного российского вторжения власти взялись за ограничение влияния Московского патриархата в Украине. На многих объектах провели обыски, а некоторым представителям церкви объявили подозрения в антигосударственной деятельности.

В первых числах декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете церквей, аффилированных с центрами влияния в России. А также поручил подготовить соответствующий законопроект и проверить основания, на которых УПЦ пользуется имуществом.

Тогда же стало известно о санкциях в отношении наместника лавры, митрополита Павла Лебедя и других иерархов. Центр стратегических коммуникаций разъяснял, что запрет Московского партиархата связан с антиукраинской пропагандой и действиями по прикрытию российских спецслужб.

В конце года Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продлевать аренду Киево-Печерской лавры. А 10 марта Национальный заповедник подтвердил, что до 29 числа УПЦ должна покинуть комплекс.

Причиной расторжения договора стали решения СНБО, выводы межведомственной рабочей группы и письмо Минкульта. По словам министра Александра Ткаченко, рабочая группа нашла ряд нарушений. Среди них - самовольное строительство, перепланировка зданий и нецелевое использование объектов.

Кроме того, была анонсирована ревизия церковных ценностей, в том числе мощей. А представителям УПЦ пригрозили ответственностью, если они попытаются переместить их в другое место.

Позиция УПЦ

Наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) называет украинские власти "гонителями церкви и внуками революции". На одном из богослужений он раскритиковал требование покинуть лавру и запугивал прихожан тем, что якобы с Украины начнется апокалипсис. Вдобавок он заверил, что УПЦ будет до последнего отстаивать свои права.

Затем иерархи записали обращение, в котором заявили, что на выборах в 2019 году молились за победу Владимира Зеленского, и поэтому ждут от него защиты и поддержки. А 20 марта пришли под Офис президента во главе с предстоятелем Онуфрием, чтобы встретиться с Зеленским и передать письмо Синода. Спустя два часа в Офисе заявили, что личной встречи не будет, а иерархи отказались передавать обращение профильным департаментам.

На днях митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что монахи не смогут покинуть лавру до 29 марта.

"Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что через 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. Здесь у нас все, что необходимо для жизни - кухня одна и другая, вышивальщицы цех, прачечная, потому что приезжает много паломников. Сегодня у нас нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", - отметил он.

Более того, он заявил, что никто не сможет обвинить УПЦ "в сдаче лавры без боя", и обратился к прихожанам с призывом защитить святыню. Однако на прошлой неделе появились видео с грузовиками на ее территории.

Министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что переезд начался, и представители церкви вывозят "бойлеры, стулья и столы". За процессом следят правоохранители из МВД и СБУ и с тем, какое именно имущество вывозят из лавры, еще предстоит разобраться.

С приближением дедлайна в УПЦ пытаются еще активнее привлечь внимание. Например, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука объявил голодовку до 29 марта в поддержку братии Киево-Печерской лавры. На это решение бурно отреагировали в социальных сетях - люди считают, что диета, особенно в Великий пост, ему не помешает.

На данный момент есть все основания полагать, что воскресная литургия Онуфрия может быть последней перед выселением.

Что говорят власти

Как только стала известна дата выселения, президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы должны двигаться к духовной независимости и не могут оставить России пространство для манипуляций.

"Я вижу одобрение украинцами этих наших шагов - вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни - наши лавры - или воровать из них какие-либо ценности", - заявил он в одном из вечерних обращений.

В Министерстве культуры допускают, что церковь может отказаться покинуть Киево-Печерскую лавру 29 марта. Именно поэтому к составу ревизионной комиссии привлечены представители силовых органов.

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов исключает силовое выселение УПЦ из лавры (Виталий Носач/РБК-Украина)

Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов ранее исключил вариант силового выселения и заверил, что власти не будут уподобляться Российской Федерации.

"Но мы точно будем выполнять то, что нам положено, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории… Мы ведь не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", - говорил он в интервью "Радио Свобода", намекая на то, что в рядах УПЦ есть завербованные российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Стоит отметить, что эти обвинения отнюдь не беспочвенны. Только за последние недели:

настоятель кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение в разжигании религиозной ненависти;

задержан настоятель храма в Шосткинском районе (Сумская область) за передачу разведывательной информации россиянам;

задержан пророссийский блогер, который скрывался в одном из монастырей УПЦ;

объявлено подозрение руководителю Черкасской епархии, при котором на ее сайте навязывались идеи рашизма;

задержан настоятель одного из приходов в Лимане (Донецкая область) за агитацию голосовать на псевдореферендуме.

Как реагируют за рубежом

Новость о выселении УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры вызвала бурную реакцию в церковном мире. Особенно в том, который относится к сфере влияния Российской православной церкви (РПЦ). В частности, о поддержке уже заявили православные церкви Сербии, Болгарии и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. А предстоятель грузинской церкви Илия II призвал вселенского патриарха Варфоломея вмешаться в ситуацию и "снизить напряженность".

Что касается последнего, то он вряд ли осудит выселение УПЦ из лавры. Во-первых, канонической является Православная церковь Украины (ПЦУ), а во-вторых, Варфоломей считает РПЦ ответственной за войну против Украины. По его словам, межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на противостоянии Московскому патриархату.

"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - заявил он на фоне того, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Папа Римский Франциск в свою очередь призывает уважать святыни, а управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что действия украинского государства могут иметь якобы дискриминационный характер.

"Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность", - прокомментировал отчет ООН спикер МИД Украины Олег Николенко.

Что будет после выселения УПЦ

Министр Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина заверил, что монашеская жизнь и богослужения продолжатся после выселения УПЦ из лавры.

"Комиссия действует в соответствии с законом, исследует сохранность имущества, в том числе и движимого, 800+ музейных экспонатов. Я надеюсь, что это будет и дальше происходить в рамках закона. Безусловно, в лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь. Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим", - подчеркнул он.

Фото: министр культуры Александр Ткаченко уверен, что богослужения в лавре продолжатся (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, 7 января предстоятель Православной церкви Украины Епифаний впервые провел здесь богослужение, а до этого лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Это означает, что церковь как юридическое лицо в принципе может получить в пользование имущество и храмы. Хотя вопрос долгосрочной аренды пока не рассматривается.

По словам Ткаченко, сейчас обсуждаются законодательные изменения, которые позволят передавать государственное имущество не в аренду, а в безвозмездное пользование. Поскольку далеко не все религиозные организации могут потянуть аренду в финансовом плане.

Кроме того, министр говорил, что о выселении монахов речь не идет, но они должны "определиться с тем, каким образом могут остаться". В эфире телемарафона он намекнул, что данный вопрос мог бы мирно решиться с их переходом в ПЦУ. В любом случае уже завтра, 29 марта, станет понятно будет ли УПЦ бороться за лавру. И если да, то каким именно способом.