Пришла повестка, а мужчина за границей: эксперт рассказала, что делать в такой ситуации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан, а это значит, что повестка может прийти любому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Бывают ситуации, при которых приходит повестка, а военнообязанный в это время находится за границей.
Как действовать в такой ситуации, рассказала юрист Надежда Грищенко в комментарии для Факти ICTV.
Как отмечает эксперт, повестка вручается военнообязанному лично и именно тому, кого вызывают в военкомат. Если человек находится за пределами Украины, то эту повестку кроме него никто получить не может.
После получения повестки военнообязанный должен с ней ознакомиться и поставить свою подпись, которая подтверждает, что гражданин получил повестку и обязан с ней прийти в военкомат.
"За получение повестки военнообязанная личность расписывается в расписке и заполняет дату, когда она получила такую повестку", - подчеркивает юрист.
Если военнообязанный находится за границей, то получить повестку он не сможет. А в заграничных дипломатических организациях повестки не вручают.
Если же повестку выдали кому-то из родственников военнообязанного, то они должны сообщить, что он находится за границей и вернуться не сможет.
От повестки в некоторых случаях можно отказаться и не ставить свою подпись в расписке о получении. Например:
В такой ситуации нужно составить акт об отказе от повестки. Это должно происходить в присутствии свидетелей. После составления акта об отказе он рассматривается в центре комплектования.
За нарушение правил могут наложить штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Однако штраф можно оспорить в суде, где центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета.
Кстати, ранее мы писали о том, какие существуют правила вручения повесток во время военного положения.
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