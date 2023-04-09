Приедут на коронацию Чарльза III или нет? Принц Гарри и Меган Маркл дали свой ответ

Конфликт в королевской семье из-за принца Гарри и Меган Маркл грозит стать еще глубже. Младший сын короля с женой, скорее всего, официальную церемонию коронации Чарльза III не удостоят своим присутствием.

Какие требования герцогов Сассекских отказались выполнить в королевском дворце и что стало причиной отказа - читайте в материале Styler ниже.

Ответ на приглашение уже истек

У принца Гарри и Меган Маркл был установлен дедлайн по ответу на официальное приглашение на церемонию коронации Чарльза III, которая назначена на 6 мая. И свой ответ они должны были дать не позже 3 апреля.

Однако что именно они ответили дворцу - сообщать общественности не стали. Видимо потому, что ответ был негативный.

Какие были требования у Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл были возмущены тем, что 4-летнего принца Арчи и 2-летнюю принцессу Лилибет не пригласили на официальную церемонию коронации. И они требовали, чтобы их дети обязательно присутствовали на коронации своего дедушки.

Кроме того, день рождения принца Арчи совпадает с днем коронации Чарльза III. Поэтому Гарри и Меган хотели устроить небольшой обед или прием в честь сына и торжественно спеть ему Happy Birthday.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Также принц Гарри хотел, чтобы ему и всей его семье выделили отдельное место на балконе Букингемского дворца. Эту привилегию имеют только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои полномочия еще в 2020 году.

Как утверждали инсайдеры, в Букингемском дворце очень хотели видеть Гарри и Меган на коронации. Тем более, что все понимали, что их отсутствие может нанести вред репутации королевской семьи еще больший, чем скандалы. И во дворце старались закончить переговоры как можно быстрее, чтобы не было хаоса.

Король Чарльз III (фото: Getty Images)

Меган Маркл и Гарри не приедут

Однако торжественного примирения с семьей, скорее всего, не будет и Сассекские не приедут на коронацию Чарльза. Как утверждает биограф королевской семьи Анджела Левин, Букингемский дворец отказался выполнить ряд требований Гарри и Меган, поэтому они ответили отказом.

Для детей, принца Арчи и принцессы Лилибет не стали делать исключения и официального приглашения они не получили.

Также было отказано в праздничном обеде или приеме в честь дня рождения Арчи. Во дворце напомнили, что коронация - это не семейное мероприятие.

Отказано было также и в месте на балконе Букингемского дворца, так как это требование нарушает протокол.

"Ничего из этого не вышло, поэтому их там не будет", - подтвердила Анджела Левин.