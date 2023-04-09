Приїдуть на коронацію Чарльза III чи ні? Принц Гаррі та Меган Маркл дали свою відповідь

Конфлікт у королівській родині через принца Гаррі та Меган Маркл загрожує стати ще глибшим. Молодший син короля з дружиною, найімовірніше, офіційну церемонію коронації Чарльза III не удостоїть своєю присутністю.

Які вимоги герцогів Сассекських відмовилися виконати у королівському палаці та що стало причиною відмови - читайте у матеріалі Styler нижче.

Відповідь на запрошення вже закінчилася

У принца Гаррі та Меган Маркл було встановлено дедлайн за відповіддю на офіційне запрошення на церемонію коронації Чарльза III, яка призначена на 6 травня. І свою відповідь вони мали дати не пізніше 3 квітня.

Однак саме вони відповіли палацу - повідомляти громадськості не стали. Мабуть, тому, що відповідь була негативною.

Які були вимоги у Гаррі та Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл були обурені тим, що 4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет не запросили на офіційну церемонію коронації. І вони вимагали, щоб їхні діти обов'язково були присутні на коронації свого дідуся.

Крім того, день народження принца Арчі збігається із днем коронації Чарльза III. Тому Гаррі та Меган хотіли влаштувати невеликий обід або прийом на честь сина та урочисто заспівати йому Happy Birthday.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Також принц Гаррі хотів, щоб йому та всій його родині виділили окреме місце на балконі Букінгемського палацу. Цей привілей мають лише діючі члени королівської родини, а Гаррі та Меган склали свої повноваження ще у 2020 році.

Як стверджували інсайдери, у Букінгемському палаці дуже хотіли бачити Гаррі та Меган на коронації. Тим більше, що всі розуміли, що їхня відсутність може завдати шкоди репутації королівської родини ще більшої, ніж скандали. І в палаці намагалися закінчити переговори якнайшвидше, щоб не було хаосу.

Король Чарльз III (фото: Getty Images)

Меган Маркл і Гаррі не приїдуть

Однак урочистого примирення із сім'єю, швидше за все, не буде і Сассекські не приїдуть на коронацію Чарльза. Як стверджує біограф королівської родини Анджела Левін, Букінгемський палац відмовився виконати низку вимог Гаррі та Меган, тому вони відповіли відмовою.

Для дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет не стали робити виняток і офіційного запрошення вони не отримали.

Також було відмовлено у святковому обіді чи прийомі на честь дня народження Арчі. У палаці нагадали, що коронація – це не сімейний захід.

Відмовлено було також і у місці на балконі Букінгемського палацу, оскільки ця вимога порушує протокол.

"Нічого із цього не вийшло, тому їх там не буде", - підтвердила Анджела Левін.