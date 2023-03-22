Дом принца Гарри и Меган Маркл в США: как выглядит шикарный особняк за 15 млн долларов

Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США в 2020 году и купили там огромный особняк в Калифорнии. Дом находится в закрытом элитном районе, а соседи королевской пары - различные знаменитости.

Как выглядит особняк герцога и герцогини Сассекских в США - читайте в материале ниже.

Шикарный дом с бассейном, 9 спальнями, 16 ванными комнатами, гостевым домиком, библиотекой, спа с двумя саунами, тренажерным залом, игровой комнатой, игровым залом, театром, винным погребом и гаражом на 5 автомобилей находится в Монтесито, престижном районе Санта-Барбары в Калифорнии.

Площадь этого дома - более 1300 квадратных метров. Территория вокруг дома - около 2,2 га. На момент покупки особняк оценили в 14,7 млн долларов. Им пришлось взять ипотеку в размере 9,5 млн долларов с выплатой ежемесячно по 40 тысяч долларов.

Дом принца Гарри и Меган Маркл в США (скриншоты)

Как утверждал Гарри в одном из интервью, при покупке дома он получил хорошую скидку и заплатил за него почти на 10 млн долларов меньше, чем за него отдал предыдущий владелец.

А предыдущим владельцем этого дома был российский бизнесмен Сергей Гришин. По документам - пара приобрела недвижимость у компании с ограниченной ответственностью, которая частично ему принадлежит. Он купил этот дом в 2009 году за 24,8 млн долларов. И дважды выставлял его потом на продажу с более низкой ценой. А построен дом был в 2003 году.

Как выглядит дом внутри и вокруг - герцоги Сассекские не сильно афишировали. Несколько раз дом и двор вокруг него попадал на различные фото или в видео во время интервью.

Дом Меган Маркл и принца Гарри в США (скриншоты)

У этой виллы есть и собственное название - Chateau of Riven Rock. Некоторые фотографии этого имения можно найти на арендной платформе Giggster, а также в архивах сайтов по продаже недвижимости.

Вход на территорию начинается с широкой аллеи, которая вымощена камнями Санта-Барбары. Алея ведет к арке из деревьев, за которой находится главная резиденция. На территории сада есть широкие лужайки, многоярусные розарии, высокие итальянские кипарисы, лаванда, оливковые деревья. А также теннисный корт, чайный домик, детский коттедж и бассейн.

В гостевом домике есть две спальни и две ванные комнаты.

Ближайшие соседи герцогов Сассекских - Опра Уинфри, Гвинет Пэлтроу, Эллен ДеДженерес, Роб Лоу, Джордж Лукас.