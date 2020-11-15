Призводять до гастриту і виразки: які продукти категорично не можна їсти на сніданок

Яким має бути правильний сніданок (ілюстративне фото: pixabay.com)

Визначено найнебезпечніші продукти для вживання на голодний шлунок

Сніданок - це один з найважливіших прийомів їжі, до якого слід поставитися з усією відповідальністю. Від того, що скуштувати після пробудження, залежить загальне самопочуття, настрій, здоров'ям всього організму в цілому. Чимало продуктів мають надзвичайно корисний склад, але їсти їх на сніданок категорично не рекомендується.

Як пише newsyou.info, медики назвали десять продуктів, від вживання яких натщесерце слід відмовитися. У переліку опинилися популярні фрукти та напої, які у багатьох стали традиційною частинкою сніданку.

Такий корисний фрукт як груша вранці може травмувати слизову шлунка, бо містить дуже багато грубого волокна. Тому зловживати плодами під час сніданку не варто. Крім того, лікарі не радять запивати груші водою.

Куштувати банани на ранковий перекус - це не найкраща альтернатива, бо у цьому фрукті міститься величезна кількість фруктози. Поласувавши бананом на голодний шлунок, в крові різко підвищується рівень магнію. А це може негативно позначитися на роботі серця.

Тому людям, які мають кардіологічні проблеми, щоб уникнути ускладнень ліпше відмовитися вживання бананів на сніданок. Іншим людям краще не зловживати ними. Крім того, з'їдений натще банан може порушити баланс калію і магнію, і ви будете цілий день млявими.

У цитрусових міститься чимала кількість фруктової кислоти. Вона, потрапляючи в порожній шлунок, одразу роз'їдає слизову оболонку. Результатом таких сніданків може стати гастрит та інші проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Небажано вживати на голодний шлунок і йогурт, бо він не матиме вранці жодної користі. Річ у тім, що соляна кислота, яка міститься в порожньому шлунку може руйнувати молочнокислі бактерії, які містяться в йогурті.

Свіжі овочі, а саме помідори, в ранковому раціоні можуть викликати не тільки дискомфорт шлунка, а здатні привести до розвитку гастриту, панкреатиту або коліту. Оскільки в овочі містяться речовини, які підвищують кислотність шлунка, та можуть спровокувати утворення виразки.

Кава з самого ранку може нашкодити здоров'ю, адже напій стимулює вироблення шлункової кислоти і може спричинити печію і призвести до тяжкості в шлунку. Крім того, якщо постійно замінювати сніданок кавою, розвивається дефіцит серотоніну, а це призводить до пригніченого і млявого стану протягом усього дня.

Однозначно ранок потрібно починати зі склянки свіжої води. Але важлива умова: вона не повинна бути холодною. Адже звичка вживати холодну воду негативно позначається на слизовій шлунку, а також уповільнює і погіршує процес травлення.

Категорично не можна жувати натщесерце гумку. Адже процес жування запускає роботу всього травного тракту і шлунок автоматично починає виділяти сік, необхідний для перетравлення їжі. Але, коли шлунок пустий, страждає слизова оболонка. В результаті розвиваються хронічні гастрити і коліти.

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко поділилася списком продуктів, які краще їсти увечері і вранці.

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