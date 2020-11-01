Медики розкрили секрет найкращого сніданку, який допоможе зняти стрес вранці

Лікарі назвали продукти для "антистресового" сніданку (фото: pixabay.com)

Правильно підібрані продукти допомагають боротися з тривожністю

Медики детально розповіли про те, які продукти найкраще додати до свого ранкового раціону, щоб знизити рівень стресу і побороти тривожність. Після пробудження експерти радять куштувати авокадо. Також цінним продуктом вранці є яйце. А от від кави краще відмовитися.

Як пояснюють дієтолог Мая Феллер і лікар Саманта Елкріф зі США у статті для Huffington Post, авокадо допомагає втамувати голод на тривалий час, а у жовтку містяться мікроелементи, які пов'язують зі зниженою тривожністю.

Ідеальним варіантом сніданку, на думку медиків, буде запечена половинка авокадо з яйцем. Також можна зробити канапку з цим продуктом.

Медики радять не нехтувати яйцями, адже саме білок допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, а холін і цинк, які відповідають за зниження тривожності, містяться саме у жовтках.

Серед інших продуктів, ідеальних для "антистресового" сніданку, експерти назвали: вівсяну кашу, ягоди.

"Каша не лише дозволить почати день зі значної дози поживних мікроелементів, таких як кальцій, залізо, магній, калій і B5. Це багата клітковиною страва допоможе втамувати голод на тривалий час і увесь день буде підтримувати рівень цукру в крові", - зауважує дієтолог Феллер.

Також, щоб урізноманітнити раціон, дієтолог радить додати до сніданку фільтрований чи грецький йогурт. Має здатність "боротися" із симптомами тривожності, зокрема, лосось та інша жирна риба, яка насичена жирними кислотами.

"Збалансований сніданок може посприяти зниженню рівня стресу в ранкові години. У страви потрібно обов'язково додати такі поживні речовини, як вітамін В, цинк і магній, а також Омега-3", - пояснюють Феллер і Елкріф.

Водночас дієтологи додали, щоб зменшити тривогу, потрібно відмовитися кофеїну. Він не тільки може прискорювати серцебиття, але і підсилює відчуття занепокоєнь.

Нагадаємо, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як правильно і коли краще вживати солодощі. За її словами, найкращий час — до 16:00.

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