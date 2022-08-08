Які риси притаманні високоінтелектуальним людям. Перевірте себе
Високоінтелектуальні люди можуть часом видаватися диваками, але це тільки для оточуючих. Пропонуємо вам перевірити себе: може, звичка говорити з собою і любов до котиків вказує на те, що ви розумніші за інших?
Про це розповів американський письменник Алекс Ферман для сайту Quora.
Вони часто (але не завжди) запинаються на словах і мають поганий почерк. Розумним людям буває важко встигати за своїми ідеями, а їх руки можуть не встигати за думками.
Більшість з них - любителі кішок. Дослідження показало, що соціальні навички любителів собак просунутіші, але любителі котів отримали вищі бали за маркерами інтелекту.
Вони часто ведуть односторонні розмови. У розумних людей в голові крутиться безліч думок. Промовляти їх вголос - це спосіб їх організувати.
Вони безладні та неорганізовані. Дослідження, проведене в Університеті Міннесоти, показує, що розумним людям властива неохайність в побуті.
"Якщо безлад на столі означає безлад в голові, то що ж тоді означає порожній стіл?"- цей вислів приписують Альберту Ейнштейну.
Розумні люди не надто люблять спілкуватися. Люди з вищим IQ, як правило, стають менш щасливими, чим більше вони спілкуються з іншими.
У них хороше почуття гумору. Вважається, що гумор є чудовим показником інтелекту.
Вони люблять читати. Розумні люди люблять читати через свою допитливість. Вони зацікавлені в розумінні інших людей, мов, істот, історії та світу в цілому.
Вони здатні прийняти свої обмеження. Геніальні люди знають і діють у своїх межах, і вони без проблем визнають, що вони чогось не знають, адже вміють критично мислити.
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