Які риси притаманні високоінтелектуальним людям. Перевірте себе

Високоінтелектуальні люди можуть часом видаватися диваками, але це тільки для оточуючих. Пропонуємо вам перевірити себе: може, звичка говорити з собою і любов до котиків вказує на те, що ви розумніші за інших?

Про це розповів американський письменник Алекс Ферман для сайту Quora .

Вони часто (але не завжди) запинаються на словах і мають поганий почерк. Розумним людям буває важко встигати за своїми ідеями, а їх руки можуть не встигати за думками.

Більшість з них - любителі кішок. Дослідження показало, що соціальні навички любителів собак просунутіші, але любителі котів отримали вищі бали за маркерами інтелекту.

Вони часто ведуть односторонні розмови. У розумних людей в голові крутиться безліч думок. Промовляти їх вголос - це спосіб їх організувати.

Вони безладні та неорганізовані. Дослідження, проведене в Університеті Міннесоти, показує, що розумним людям властива неохайність в побуті.

"Якщо безлад на столі означає безлад в голові, то що ж тоді означає порожній стіл?"- цей вислів приписують Альберту Ейнштейну.

Розумні люди не надто люблять спілкуватися. Люди з вищим IQ, як правило, стають менш щасливими, чим більше вони спілкуються з іншими.

У них хороше почуття гумору. Вважається, що г умор є чудовим показником інтелекту.

Вони люблять читати. Розумні люди люблять читати через свою допитливість. Вони зацікавлені в розумінні інших людей, мов, істот, історії та світу в цілому.