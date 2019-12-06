Як привернути нареченого в День Катерини: найкращі ворожіння і привороти

День Катерини 7 грудня (фото: psy-magic.org)

В День Катерини дівчата ворожать на гілочках вишні, загадують судженого перед сном і "приносять в жертву тополю"

Ворожіння на Катерину проводять 7 грудня. В церковному календарі в цей день вшановують пам'ять "нареченої Христа" - Олександрійської великомучениці Катерини. Якщо вірити народним повір'ями, свята допомагає дівчатам відшукати свою любов. Тому цей день називають також святом дівочої долі й ворожать на судженого.

Ворожіння на День Катерини

На Катерини молоді незаміжні дівчата влаштовували посиденьки-вечорниці. Після вечері залишки їжі не викидали, а використовували їх для магічного ритуалу ворожби.

Для цього ритуалу потрібно взяти скоринку хліба зі столу і перед тим, як лягати спати, покласти її під подушку зі словами: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Якщо все зробити правильно, уві сні дівчина побачить свого майбутнього обранця.

Два види ворожіння на Катерини пов'язані з приготуванням каші

Перед вечерею потрібно перебрати крупу, попередньо поклавши в ємність до неї золоті, срібні та залізні предмети. Що першим витягне дівчина - такий достаток і буде у її нареченого.

Для старовинного ворожіння треба було вийти у двір ввечері 7 грудня з горщиком пшеничної каші і сказати: "Доле, доле, йди до мене вечеряти!". Якщо при цьому починав кукурікати півень, значить бажання має виповнитися.

Міські жительки замість півня прислухаються до сигналів машин та інших гучних звуків.

День Катерини 7 грудня (колаж: РБК-Україна)

Красиві ритуали і ворожіння на Катерини

Звичайне умивання в цей день може стати ворожінням на судженого. Вранці потрібно налити води в таз і, зачерпувши її долонею, умити обличчя. Якщо брижі на поверхні швидко розгладжується, значить скоро відбудеться довгоочікувана зустріч.

А для "ворожіння на бажання" або, щоб дізнатися ім'я майбутнього коханого, знадобиться гербарій з листочків різних дерев. На кожному з них слід написати бажане і покласти під подушку. На наступний ранок дістати кілька листочків з під подушки має найменший чоловік у сім'ї.

Для ще одного ворожіння на Катерини потрібна вишнева гілочка, її потрібно зірвати свято та поставити вдома у воду. Якщо на ній з'являться квіточки до Різдва - наступного року відбудеться весілля. Якщо квіти не розпустяться до 14 січня (Маланки) - зустріч з судженим відбудеться ще не скоро. А якщо на гілці вишні розпустяться не тільки квіти, але і набухнуть бруньки, то в недалекому майбутньому дівчині варто чекати і весілля і поповнення в родині.

Як причарувати судженого в День Катерини

Старовинні ритуали для привороту женихів вимагали від дівчат не тільки хитрощів, але і великої сміливості.

Наприклад, один з обрядів проводився на цвинтарі. Дівчина опівночі 7 грудня відправлялася на могилу до родичів з букетом з гілочок безсмертника, щоб її дівоча доля не померла.

Щоб не стати вдовою, жінка "приносила в жертву тополю". Для цього в ніч на Катерини на гілки тополі накидали вишиту власноручно хустку.

У вподобаного хлопця потайки забирали яку-небудь річ. Її кидали в житнє тісто замішували і пекли круглий коровай, щоб суджений ходив кругами навколо дівочого будинку.