Присвоил статью российского аспиранта: преподавателя КНУ обвиняют в плагиате

Что пошло не так

"Вы видели когда-то научную статью, где плагиат составляет 100% текста? Я видел!" - пишет Александр Киричок.

По его словам, заведующий кафедрой украинской философии и культуры на факультете философии КНУ имени Тараса Шевченко Василий Семикрас присвоил статью российского аспиранта Снашкова из Казанского федерального университета.

Чтобы статья соответствовала украинскому контексту, он перевел ее на украинский язык, заменил по тексту слово "Россия" на слово "Украина", а "Древнюю Русь" на "Киевскую Русь".

После таких нехитрых действий Семикрас опубликовал работу под своим именем в профессиональном украинском журнале категории "Б".

Желтым в статье выделен текст, являющийся плагиатом (скриншот)

Однако это еще не все...

Выпускник Института философии НАНУ Николай Федяй подметил еще один плагиат в карьере Семикраса.

"Вторая подробно разобрана статья доцента Василия Семикраса. Как и первая, полностью сплагиачена: автор особо не перетрудился и просто перевел текст с русского. Правда, с ошибками", - написал Федей.

Во второй раз нарушение авторского права Семикрас совершил снова с работой российского исследователя.

"Конечно же, все это без ссылок на авторов, между прочим, не менее известных и авторитетных. Но для новоназначенного заведующего они никто…" - отмечает Александр Киричок.

Вторая статья-плагиат от Василия Семикраса (скриншот)

Что такое плагиат и авторское право

Плагиат - это присвоение авторства на чужое произведение или на чужое открытие, изобретение или рационализаторское предложение, а также использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора.

Применение плагиата является грубым нарушением академической добродетели как для студентов, так и для преподавателей. Плагиат может наказываться в соответствии с Гражданским или Уголовным кодексом Украины.

Согласно статье 176 Уголовного кодекса Украины уголовная ответственность наступает за незаконное воспроизводство, использование и распространение произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, других произведений, а так же незаконное воспроизводство, использование и распространение или иное умышленное нарушение авторского права и смежных прав, а также финансирование таких действий, если это причинило материальный ущерб.

Материальный вред считается причиненным в:

значительном размере: если его размер в двадцать раз и больше превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан

если его размер в двадцать раз и больше превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан крупном размере: если его размер в двести и более превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан

если его размер в двести и более превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан особенно в крупном размере: если ее размер в тысячу и более превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан

Расчет суммы для материального ущерба устанавливают согласно сумме не облагаемого налогом минимума на уровне налоговой социальной льготы.

Реакция социальных сетей

"А чьо? Креативненько так... От я чомусь не додумалась до того, що можна стибрити статтю у російського аспіранта і таким чином здобути перемогу над "вєлікім русскім язиком".

"Навіч маємо відому картину: не так расєйські воші, як малоруські гниди... Глибоко зневажаю!"

"Чому саме такі люди потрапляють до завкаф? Бо краще штовхаються ліктями. Але навіщо, бідолашний, зі статті тягав, ще й перекладав, можна ж зі студентського диплома! Ані тобі перекладати, ані плагіату ніхто не виявить. Зручно, швидко, нешкідливо".

"Ось вона дипломована прохфесура".

"90% наукових книжок, ідей мистецтва, літературних сюжетів - стибрені. особливо в Україні, де унікальний продукт практично не існує. і викладені просто "своїми словами". Ця ситуація нагадує сатиру над тим, чим взагалі займається більшість дипломованих науковців".

"Я не виправдовую плагіат, але спробуйте виконувати усі обов'язки зав кафедри в сучасному українському університеті та й ще займатися наукою".

"Аргументів більш ніж достатньо. Керівництво факультету мусить відреагувати. Перевірка на академічну доброчесність. Фігурант повинен публічно визнати провину та звільнити займану посаду, а можливу піти з КНУ, за власним бажанням. Це буде академічно доброчесно".

К слову, пока реакции от ректората, деканата КНУ или самого Василия Семикраса не поступало.