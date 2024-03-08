Поздравления с 8 марта для коллег, подруг и мамы. Эти слова умилят всех

8 марта празднуется Международный день борьбы за права женщин и международный мир, который отмечается во многих странах мира с 1917 года. И даже если вы не фанат банальных праздников, эта дата - отличный повод подготовить искренние пожелания и приятно удивить подругу, жену, коллегу и маму.

При написании материала были использованы источники: Pozdravok, Maximum.

Как оригинально приветствовать с 8 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Поздравления для подруг и коллег

"Поздравляю с 8 марта и от всего сердца желаю невероятно счастливого настроения, прекрасных мгновений в жизни, настоящих чувств, которые вдохновят тебя на великие дела и интересные увлечения. Желаю всегда оставаться примером настоящей красоты и добродушия"

"Хочу поздравить с волшебным праздником 8 марта! Пусть этот день принесет много улыбок и приятных сюрпризов. Желаю тепла в душе, мира и благополучия"

"С 8 марта! В первую очередь желаю здоровья. Оставайся такой замечательной, любимой и счастливой независимо от времени года!".

Как поздравить с 8 марта (фото: Getty Images)

Трогательное поздравление с 8 марта

"Поздравляю с 8 Марта. Желаю счастья, любви, богатства. Желаю всегда оставаться непревзойденной. Желаю никогда не унывать. Желаю и сегодня, и каждый день сиять, как звезда ночью, как солнышко днем. И пусть твоя весна будет сказочной. Пусть твоя жизнь будет наполнено счастьем!".

Как поздравить маму с 8 марта на украинском языке

"Матусю, нехай ця чудова весняна пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,

Ніколи не згасне у твоїх очах!".

Душевные стихи на 8 марта на украинском

"З Восьмим березня, з весною,

З теплотою та красою

Щиро хочу привітати

І від серця побажати

Радісно, в достатку жити,

Ні від чого не тужити,

Брати краще від життя

І йти в світле майбуття!".

Поздравления с 8 марта в стихах и прозе (фото: freepik.com)

Поздравление с 8 марта на украинском языке - с юмором и интересно

"З Міжнародним теплим святом,

З 8 Березня, дівчата!

Квітів вам бажаєм море,

Подарунків цілі гори.

Діамантів та прикрас,

Літр парфумів - про запас,

Туш, рум'яна та помаду,

Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,

Завжди сонечка без хмарок,

Туфлі на зручних підборах,

Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,

Смачну каву рано-вранці,

Добрий настрій на сніданок

Та удачі на останок!".