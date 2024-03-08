Привітання з 8 березня для колег, подруг та мами. Ці слова розчулять усіх

8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, яке започаткували у багатьох країнах світу з 1917 року. І навіть якщо ви не фанат банальних свят, ця дата - чудовий привід підготувати щирі побажання та приємно здивувати подругу, дружину, колегу та маму.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Pozdravok, Maximum.

Як оригінально привітати з 8 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Привітання для подруг та колег

"Вітаю з 8 березня та від усього серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттєвостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи та цікаві захоплення. Бажаю завжди залишатися прикладом справжньої краси та добродушності"

"Хочу привітати з чарівним святом 8 березня! Хай цей день принесе багато усмішок та приємних сюрпризів. Бажаю тепла в душі, миру та злагоди"

"З 8 березня! В першу чергу бажаю здоров’я. Залишайся такою чудовою, коханою, та щасливою незалежно від пори року!".

Як вітати з 8 березня (фото: Getty Images)

Щемливе привітання з 8 березня

"Вітаю з 8 Березня. Бажаю щастя, кохання, багатства. Бажаю завжди залишатися неперевершеною. Бажаю ніколи не сумувати. Бажаю і сьогодні, і кожного дня сяяти, наче зірка вночі, наче сонечко вдень. І нехай твоя весна буде казковою. Нехай твоє життя буде наповнене щастям!".

Як привітати маму з 8 березня

"Матусю, нехай ця чудова весняна пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,

Ніколи не згасне у твоїх очах!".

Душевні вірші на 8 березня

"З Восьмим березня, з весною,

З теплотою та красою

Щиро хочу привітати

І від серця побажати

Радісно, в достатку жити,

Ні від чого не тужити,

Брати краще від життя

І йти в світле майбуття!".

Привітання з 8 березня у віршах та прозі (фото: freepik.com)

Привітання на 8 березня - з гумором та цікаво

"З Міжнародним теплим святом,

З 8 Березня, дівчата!

Квітів вам бажаєм море,

Подарунків цілі гори.

Діамантів та прикрас,

Літр парфумів - про запас,

Туш, рум'яна та помаду,

Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,

Завжди сонечка без хмарок,

Туфлі на зручних підборах,

Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,

Смачну каву рано-вранці,

Добрий настрій на сніданок

Та удачі на останок!".