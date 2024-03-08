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Привітання з 8 березня для колег, подруг та мами. Ці слова розчулять усіх

П'ятниця 08 березня 2024 07:01
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Привітання з 8 березня для колег, подруг та мами. Ці слова розчулять усіх Як привітати з 8 березня колегу (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, яке започаткували у багатьох країнах світу з 1917 року. І навіть якщо ви не фанат банальних свят, ця дата - чудовий привід підготувати щирі побажання та приємно здивувати подругу, дружину, колегу та маму.

Як оригінально привітати з 8 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Pozdravok, Maximum.

Привітання для подруг та колег

  • "Вітаю з 8 березня та від усього серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттєвостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи та цікаві захоплення. Бажаю завжди залишатися прикладом справжньої краси та добродушності"
  • "Хочу привітати з чарівним святом 8 березня! Хай цей день принесе багато усмішок та приємних сюрпризів. Бажаю тепла в душі, миру та злагоди"
  • "З 8 березня! В першу чергу бажаю здоров’я. Залишайся такою чудовою, коханою, та щасливою незалежно від пори року!".

Чи буде в Україні вихідний на 8 березня 2024 року (фото: Getty Images)

Як вітати з 8 березня (фото: Getty Images)

Щемливе привітання з 8 березня

"Вітаю з 8 Березня. Бажаю щастя, кохання, багатства. Бажаю завжди залишатися неперевершеною. Бажаю ніколи не сумувати. Бажаю і сьогодні, і кожного дня сяяти, наче зірка вночі, наче сонечко вдень. І нехай твоя весна буде казковою. Нехай твоє життя буде наповнене щастям!".

Як привітати маму з 8 березня

"Матусю, нехай ця чудова весняна пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у твоїх очах!".

Душевні вірші на 8 березня

"З Восьмим березня, з весною,
З теплотою та красою
Щиро хочу привітати
І від серця побажати
Радісно, в достатку жити,
Ні від чого не тужити,
Брати краще від життя
І йти в світле майбуття!".

Красиві милі привітання з 8 березня для жінок

Привітання з 8 березня у віршах та прозі (фото: freepik.com)

Привітання на 8 березня - з гумором та цікаво

"З Міжнародним теплим святом,
З 8 Березня, дівчата!
Квітів вам бажаєм море,
Подарунків цілі гори.

Діамантів та прикрас,
Літр парфумів - про запас,
Туш, рум'яна та помаду,
Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,
Завжди сонечка без хмарок,
Туфлі на зручних підборах,
Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,
Смачну каву рано-вранці,
Добрий настрій на сніданок
Та удачі на останок!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли цього року будуть Великдень, Трійця, Різдво.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи буде вихідний 8 березня та на якому етапі скасування цього свята.

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