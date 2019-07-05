Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Канаді, після всіх запланованих офіційних заходів, вирішив трохи відпочити. Разом з главою свого Офісу і дружиною він відвідав Ніагарський водоспад. Відповідне фото з'явилося на сторінці Андрія Богдана в соціальній мережі Facebook.

На знімку, який зроблений в Ніагара-Фолс біля Ніагарського водоспаду, зображений Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Богдан.

Скріншот фото (facebook.com/Андрій Богдан)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли фотографію. Деякі пораділи, що новообраний президент України знаходить час для відпочинку, що повинно позитивно позначитися на його самопочутті. А деякі категорично розкритикували Зеленського і висловили думку, що в той час, коли гинуть українські військові, виставляти такі фотографії – недоречно.

Привезіть презентик, камінчик. Спасибі!

Серйозне досягнення української дипломатії.

Обережно там, панове!

Поки на Донбасі гинуть українці, ви їздите по світу, роблячи безглузді заяви, забувши, що у вашій країні війна! Дивовижні люди! Бажаю вам появи у ваших душах совісті!

Набирайтеся сил! У вас дуже багато справ!

Атмосферне фото!

Сім'я! Як не крути!

Круто! Пишаюся нашим президентом, першої леді і всією командою!

Всі на виїзді, хто залишився за головного?

Скріншот коментарів (facebook.com/Андрей Богдан)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська засмутила своїм образом в Канаді.

А також ми розповідали про те, що у Зеленського осоромилися через візит в Канаду.