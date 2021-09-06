ПриватБанк продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів українців
Державний ПриватБанк вирішив продати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму понад 700 млн грн. Учасникам ринку буде запропоновано понад 90 тисяч безнадійних кредитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, права вимоги по портфелю будуть запропоновані на голландському аукціоні і включають тільки тіло кредиту і нараховані відсотки. До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, що відповідають новим законодавчим вимогам і стандартам етики колекторів.
"ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку", - зазначила заступник голови правління ПриватБанку з управління ризиками Лариса Чернишова.
За її словами, мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення.
"Зараз аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальший супровід портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу", - додала вона.
За інформацією прес-служби банку, портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості за кредитною карткою, і не користуються його розрахунковими та депозитними послугами.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав з балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. В результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.