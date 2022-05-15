Переселенці можуть отримати міжнародну грошову допомогу: які програми доступні

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України. Українці можуть отримати допомогу лише за однією з цих програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

Зокрема, таку допомогу ВПО можуть отримати від:

МККК

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України розпочали програму фінансової підтримки постраждалого населення.

Програма фінансової підтримки постраждалого населення. Фінансова допомога складає 2 500 грн на особу. Особа не повинна звертатися з окремими заявами - виплати нараховуватимуться разом з державною допомогою.

Пріоритет надається особам, переміщеним із громад, які постраждали від бойових дій.

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Програма від ЮНІСЕФ "Спільно"

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно" передбачає, що сім'ї (незалежно від наявності реєстрації як ВПО) можуть отримати грошову підтримку в розмірі 2200 грн на особу (але не більше 5 осіб в сім’ї), у разі якщо вони:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років:

мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Прийомні батьки/батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Для отримання коштів, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Про прийняте рішення повідомляють за допомогою СМС. Якщо рішення буде позитивним, виплата надійде протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

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Агентства ООН у справах біженців

Агентство ООН у справах біженців надає тримісячну грошову допомогу в розмірі 2200 грн для осіб, які перемістилися на територію Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської області та зареєстровані як ВПО.

Виплати здійснюються через відділення Укрпошти.

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Всесвітня продовольчої програми ООН

Всесвітня продовольча програма ООН надає грошову допомогу для переселенців, які тимчасово проживають у Рівненській та Вінницькій областях.

Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу, а максимальний обсяг допомоги на одну сім'ю становить 6600 грн (в кількості 3-х осіб у домогосподарстві).

Грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН на території Рівненської та Вінницької області нараховується автоматично усім громадянам, які:

зареєстровані як ВПО,

подали документи на отримання допомоги на проживання ВПО.

Звертатися за отриманням допомоги від ООН до будь-якого виконавчого органу особисто не потрібно. Виплати здійснюються через будь-який банк, що підтримує платіжну систему Western Union.

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Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Міжнародна організація з міграції (MOM) запустила багатоцільову програму грошової допомоги, яка полягає в наданні внутрішньо переміщеним особам грошової виплати в розмірі 2200 грн на особу. Наразі проект реалізується лише на Закарпатті та Вінниччині. Невдовзі планується розширення також на Чернівецьку. Івано-Франківську та Львівську області.

Для отримання допомоги людина має зареєструватися як ВПО в органах соціального захисту населення територіальної громади чи ЦНАП.

Пріоритет надається: вагітним жінкам, самотнім батькам, які виховують дітей, сім'ям з двома дітьми і більше, домогосподарствам. де є люди з інвалідністю, людям похилого віку (65+ років).

У разі, якщо людина підпадає під визначені критерії вразливості, кошти будуть переказані через AT "Укрпошта" протягом двох тижнів після заповнення даних.

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Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Також до реалізації програми ООН долучені інші міжнародні організації. Норвезька рада у справах біженців (NRC) впроваджує проект з багатоцільової грошової допомоги для ВПО.

Наразі реєстрація проходить лише за допомогою чат-боту у WhatsApp. Для реєстрації необхідно завантажити месенджері WhatsApp на свій смартфон, додати до ваших контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом NRC*.

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Отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН. Це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції, перелік яких не є вичерпним.