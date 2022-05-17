Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в Україні
З травня діють нові правила виплат постраждалим від війни
Українців, які покинули свої домівки через війну і переїхали в інші регіони країни, в травні налічувалося понад 8 мільйонів.
Офіційно статус внутрішньо переміщеної особи отримали 2,7 млн українців. Але право на фінансову допомогу від держави мають тільки окремі категорії переселенців.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, хто може отримати статус ВПО і на які виплати можуть розраховувати різні категорії переселенців.
Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи: роз'яснення міністерства
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів України опублікувало роз'яснення про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.
Фото: Переселенці на вокзалі Львова (gettyimages.com)
Наразі право на отримання довідки ВПО мають ті, хто з 24 лютого 2022 року перемістилися з областей:
- Волинської
- Дніпропетровської
- Донецької
- Житомирської
- Запорізької
- Київської
- Луганської
- Миколаївської
- Одеської
- Сумської
- Харківської
- Херсонської
- Чернігівської
- Києва
Особи зі статусом ВПО можуть оформити належні соціальні виплати.
Заяву можна подати:
- до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
- заявку на отримання довідки через мобільний додаток порталу "Дія".
Фото: Довідку про статус переселенця можна отримати в додатку "Дія" (колаж РБК-Україна)
Які виплати можуть отримати переселенці від держави
З травня помінялися правила виплат переселенцям. Тепер фінансову допомогу на проживання можуть отримати люди, які переїхали з регіонів:
- де ведуться бойові дії;
- тимчасово оточені;
- перебувають в окупації.
Список громад затверджує уряд. Згідно з постановою Кабінету міністрів, ті самі виплати отримуватимуть і внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій АР Крим та Севастополя.
Також гроші отримуватимуть люди, у яких житло виявилося зруйноване або стало непридатне для проживання – якщо вони подали про це заявку на відшкодування відповідних втрат.
Сума щомісячної допомоги для дорослих – 2000 гривень. Для дітей та людей з інвалідністю – 3000 гривень.
До слова, особи, які проживають на деокупованих територіях і які не оформляли статус ВПО, можуть отримати одноразову допомогу у місцевої влади.
Фото: Переселенці в Дрогобичі (УНІАН)
Дві програми фінансової допомоги від ООН
Виплати переселенцям можна отримати також за загальними програмами з міжнародними організаціями. Наприклад, спільно з ООН уряд запустив дві програми допомоги українцям. Йдеться про вразливі категорії.
Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї (але не більше 3 осіб). Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН платитиме протягом трьох місяців. Отримувати гроші можна буде через відділення "Укрпошти".
Дізнатися про те, як отримати цю допомогу, можна:
- в органах соцзахисту населення територіальної громади;
- за посиланням ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help;
- за телефоном гарячої лінії організації 0 800 307 711.
Також в рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мають внутрішньопереміщені особи, які перебувають на обліку як платники ЄСВ на територіях, де ведуться бойові дії.
Додаткова інформація - на гарячій лінії: 0-800-307-711.
Окремо Управління Верховного комісара ООН у справах біженців допоможе українським малозабезпеченим пенсіонерам з числа вимушених переселенців. Їм буде додатково виплачуватися по 2200 грн.
Фото: Сім'ї з дітьми отримають допомогу за 3 місяці (УНІАН)
Допомога багатодітним сім'ям - від ЮНІСЕФ
Уряд України спільно з ЮНІСЕФ розпочали ще одну програму цільової допомоги незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну.
Виплати зможуть отримати такі категорії сімей:
- з трьома і більше неповнолітніми дітьми, хоча б одна з яких не досягла двох років;
- з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.
Виплати складуть 2200 гривень на кожного члена сім'ї - але не більше, ніж для п'ятьох.
Отримати гроші можна буде одноразовим платежем відразу за 3 місяці. Ці гроші будуть виплачуватися додатково до допомоги внутрішньо переміщеним особам від держави.
Це означає, що сім'я з чотирьох осіб отримає суму 26400 гривень, з п'яти – 33000 гривень.
Подати заявку можна на сайті: register.unicef.org. З уточнювальними запитаннями можна звернутися на гарячу лінію 0 800 600 017 (безкоштовно, з 8:00 до 22:00).
Після подачі заяви грошовий переказ на вказаний банківський рахунок прийде за 4 тижні.
Нагадаємо, ми писали, де в Україні пропонують житло для втікачів від війни.