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Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в Україні

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Вівторок 17 травня 2022 16:20
Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в Україні Фото: Виплати переселенцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

З травня діють нові правила виплат постраждалим від війни

Українців, які покинули свої домівки через війну і переїхали в інші регіони країни, в травні налічувалося понад 8 мільйонів.

Офіційно статус внутрішньо переміщеної особи отримали 2,7 млн українців. Але право на фінансову допомогу від держави мають тільки окремі категорії переселенців.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, хто може отримати статус ВПО і на які виплати можуть розраховувати різні категорії переселенців.

Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи: роз'яснення міністерства

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів України опублікувало роз'яснення про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в Україні

Фото: Переселенці на вокзалі Львова (gettyimages.com)

Наразі право на отримання довідки ВПО мають ті, хто з 24 лютого 2022 року перемістилися з областей:

  • Волинської
  • Дніпропетровської
  • Донецької
  • Житомирської
  • Запорізької
  • Київської
  • Луганської
  • Миколаївської
  • Одеської
  • Сумської
  • Харківської
  • Херсонської
  • Чернігівської
  • Києва

Особи зі статусом ВПО можуть оформити належні соціальні виплати.

Заяву можна подати:

  • до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
  • заявку на отримання довідки через мобільний додаток порталу "Дія".

Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в Україні

Фото: Довідку про статус переселенця можна отримати в додатку "Дія" (колаж РБК-Україна)

Які виплати можуть отримати переселенці від держави

З травня помінялися правила виплат переселенцям. Тепер фінансову допомогу на проживання можуть отримати люди, які переїхали з регіонів:

  • де ведуться бойові дії;
  • тимчасово оточені;
  • перебувають в окупації.

Список громад затверджує уряд. Згідно з постановою Кабінету міністрів, ті самі виплати отримуватимуть і внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій АР Крим та Севастополя.

Також гроші отримуватимуть люди, у яких житло виявилося зруйноване або стало непридатне для проживання – якщо вони подали про це заявку на відшкодування відповідних втрат.

Сума щомісячної допомоги для дорослих – 2000 гривень. Для дітей та людей з інвалідністю – 3000 гривень.

До слова, особи, які проживають на деокупованих територіях і які не оформляли статус ВПО, можуть отримати одноразову допомогу у місцевої влади.

Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в УкраїніФото: Переселенці в Дрогобичі (УНІАН)

Дві програми фінансової допомоги від ООН

Виплати переселенцям можна отримати також за загальними програмами з міжнародними організаціями. Наприклад, спільно з ООН уряд запустив дві програми допомоги українцям. Йдеться про вразливі категорії.

Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї (але не більше 3 осіб). Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН платитиме протягом трьох місяців. Отримувати гроші можна буде через відділення "Укрпошти".

Дізнатися про те, як отримати цю допомогу, можна:

  • в органах соцзахисту населення територіальної громади;
  • за посиланням ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help;
  • за телефоном гарячої лінії організації 0 800 307 711.

Також в рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мають внутрішньопереміщені особи, які перебувають на обліку як платники ЄСВ на територіях, де ведуться бойові дії.

Додаткова інформація - на гарячій лінії: 0-800-307-711.

Окремо Управління Верховного комісара ООН у справах біженців допоможе українським малозабезпеченим пенсіонерам з числа вимушених переселенців. Їм буде додатково виплачуватися по 2200 грн.

Пенсіонерам і багатодітним. Яку допомогу платять переселенцям в УкраїніФото: Сім'ї з дітьми отримають допомогу за 3 місяці (УНІАН)

Допомога багатодітним сім'ям - від ЮНІСЕФ

Уряд України спільно з ЮНІСЕФ розпочали ще одну програму цільової допомоги незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну.

Виплати зможуть отримати такі категорії сімей:

- з трьома і більше неповнолітніми дітьми, хоча б одна з яких не досягла двох років;

- з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Виплати складуть 2200 гривень на кожного члена сім'ї - але не більше, ніж для п'ятьох.

Отримати гроші можна буде одноразовим платежем відразу за 3 місяці. Ці гроші будуть виплачуватися додатково до допомоги внутрішньо переміщеним особам від держави.

Це означає, що сім'я з чотирьох осіб отримає суму 26400 гривень, з п'яти – 33000 гривень.

Подати заявку можна на сайті: register.unicef.org. З уточнювальними запитаннями можна звернутися на гарячу лінію 0 800 600 017 (безкоштовно, з 8:00 до 22:00).

Після подачі заяви грошовий переказ на вказаний банківський рахунок прийде за 4 тижні.

Нагадаємо, ми писали, де в Україні пропонують житло для втікачів від війни.

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